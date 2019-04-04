Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и другие звезды "Игры престолов" на красной дорожке презентации 8-го сезона

Кит Хэрингтон, Эмилия Кларк и Питер Динклэйдж (коллаж: twitter.com/GameOfThrones)

Для премьеры саги звезды выбрали необычные наряды

Мировая премьера заключительного, восьмого, сезона киносаги "Игра престолов" состоится уже скоро – 14 апреля. А вчера, 3 апреля, в нью-йоркском "Радио-Сити-Мьюзик-холл" прошла громкая вечеринка в честь его запуска.

Ивент собрал практически всех главных героев популярного сериала, включая Эмилию Кларк, Кита Харингтона, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи. А также участников прошлых сезонов.

Поддержать актеров пришли и их вторые половинки. На красной ковровой дорожке появилась супруга Кита Харингтона Роуз Лесли, Софи Тернер также пришла с возлюбленным – Джо Джонасом, пожаловала на вечер и актриса Аманда Пит – жена одного из сценаристов и продюсеров сериала Дэвида Бениоффа. Были и такие, кто пропустил премьеру. К примеру, исполнительница роли Серсеи Ланнистер – Лина Хиди – прийти не смогла по причине недомогания. Об этом она поспешила рассказать поклонникам на своей страничке в Insatgram.

Эмилия Кларк (роль Дейенерис Таргариен) в платье Valentino (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Гвендолин Кристи (роль Бриенны Тарт) в платье Iris van Herpen (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Разумеется, для столь громкого события была подготовлена роскошная локация, которая требовала не менее роскошных нарядов. И звезды справились с задачей. На красной ковровой дорожке и фотозоне знаменитости блистали в необычных, порой весьма экстравагантных, но в целом весьма "сказочных" нарядах.

Роуз Лесли (роль "одичалой" Игритт) в платье Oscar de la Renta и Кит Хэрингтон (Джон Сноу) в костюме GIVENCHY (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Так, исполнительница одной из главных ролей – Эмилия Кларк – выбрала для ивента пышное воздушное серо-голубое платье с множеством оборок и надписью на груди. Завершили картину контрастные украшения и яркий макияж. Софи Тернер пришла в весьма откровенном черном мини-платье, расшитом камнями и блестками. Образ дополнили выразительные smoky-eyes и босоножки на высоком каблуке. Ярким нарядом выделилась и Роуз Лесли – девушка примерила необычное платье со шлейфом, сплошь состоящее из красных "веток".

Софи Тернер (роль Сансы Старк) в платье Louis Vuitton (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Мэйси Уильямс, которая сыграла Арью Старк (фото: twitter.com/GameOfThrones)

А Мейси Уильямс выбрала длинное темно-синее платье с корсетом и множеством оборок, украшенных блестящим орнаментом. Внимания заслуживает и высокая прическа девушки с черным бантом. Что касается мужчин, то они остались верны классике – большинство из них пришли на вечеринку в смокингах и стильных костюмах.

К слову, тизер заключительного сезона популярной киносаги, который вышел совсем недавно, немного разочаровал многочисленных фанатов. Дело в том, что, судя по событиям новых "Игр" сценаристы решили распрощаться сразу с тремя главными героями. Что, возможно, это просто желание подогреть интерес к новому сезону. Посмотрим!

Звезды "Игры престолов" на презентации 8-го сезона в Нью-Йорке (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" Софи Тернер снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе.

Мы также писали, что в сети появился первый трейлер последнего, восьмого сезона сериала "Игра престолов".

Кстати, в сеть слили первую серию финального сезона "Игры престолов", которая выйдет на экраны 14 апреля.