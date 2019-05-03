Зірка "Гри престолів" Софі Тернер підірвала мережу весільним вбранням від українського бренду

Софі Тернер і Джо Джонас приготували справжній сюрприз шанувальникам – 1-го травня закохані таємно одружилися в Лас-Вегасі. 29-річний музикант і актор і 23-річна актриса почали зустрічатися в листопаді 2016-го, а в 2017-му оголосили про заручини. Весілля вони раніше планували провести в червні в Парижі. А тому церемонія одруження в одній з каплиць Невади стала справжньою несподіванкою.

Швидше за все, рішенням було спонтанним і для самих молодят. У числі гостей виявилося всього кілька осіб, серед яких брати нареченого Нік і Кевін, діджей Diplo і Пріянка Чопра. В якості обручок вони використовували солодощі, а доповнювали картину безліччю яскравих деталей: рожевий кадилак, рожеві окуляри... Церемонію в кращих традиціях Лас Вегаса вів двійника Елвіса Преслі.

Таємне весілля Софі Тернер і Джо Джонаса (фото: instagram.com/jjosephjonas)

Не менше інтересу в ЗМІ викликали наряди новоспеченого подружжя, особливо нареченої. Так, Софі для такої важливої події вибрала білий шовковий комбінезон від українського бренду Bevza. Колекція була представлена у Нью-Йорку кілька місяців назад. І для самої засновниці бренду – Світлани Бевзи – це стало дуже приємним сюрпризом. Вона зізналася, що по-справжньому щаслива і вважає, що це прорив для бренду. Тим більше приємно усвідомлювати, що наряд був обраний для головної події в житті кожної дівчини – весілля.



Костю від Bevza

До речі, новиною про це одним з перших поділився міністр інфраструктури України Володимир Омелян – чоловік Світлани.

В пості на своїй сторінці в Facebook він зазначив дружину і написав: "Гірко молодятам! Чи Любите ви серіал "Гра престолів", як люблю його я? А чи знаєте ви, що головна героїня цього серіалу, Софі Тернер, яка зіграла Сенсу Старк, сьогодні таємно вийшла заміж? І вся американська і британська преса навперебій пише, що під вінець вона пішла в чарівному білому вбранні від українського дизайнера Bevza? Вітаю, моя кохана! Українці не тільки вміють створювати сюжети крутіше американських блокбастерів, але і бути на вершині світової моди і стилю!".

Також для наочності він додав кілька скріншотів з різних зарубіжних сайтів, фото з самої церемонії і комбінезон з колекції. Пост зібрав понад 1000 лайків і численні коментарі з привітаннями не стільки для молодят, скільки для Світлани та її бренду.

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