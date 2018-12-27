"Зимние радости": Осадчая и Горбунов повеселились на катке

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (пресс-служба 1+1)

Звездная пара весело провела время

Известная пара украинских телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили вспомнить детство и зарядиться праздничным настроением и отправились на каток. Снимками с семейной вылазки ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Для зимних забав Осадчая выбрала широкие джинсы, синюю шапку и красный пуховик. На одном из фото Катя и Юрий мило держатся за руки.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Телезвезда также поделилась, что в детстве пыталась заниматься фигурным катанием.

"Зимние радости! В пять лет меня родители отдали на фигурное катание, но фигуристки из меня не вышло – таких высоких чемпионок не бывает. Но я неплохо научилась кататься на коньках и это умение со мной осталось на всю жизнь. P.S. Коньки хоккейные, поскольку моего размера не нашлось", – подписала снимки Катя.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Поклонники отметили в комментариях к публикации, что они очень красивая пара, а также похвалили образ Осадчей.

"Круті і гарні!", "Молодчинки, так тримати. люблю вас", "Красуня", "О, как я вас понимаю, была недавно на катке, дали хоккейные коньки, потому что 41 женского не нашлось", "Какие вы классные!", "Вы суперррр))", "Катя! Ви і в хокейних гарно виглядаєте", "Катюша, у Вас лучезарная улыбка!", "Катя прекрасна в багатьох образах!! навіть в таких штанях)))", "Очень красивая пара", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Юрий Горбунов рассказал RBC-LITE о планах на Новый год, праздничных традициях их семьи, а также, что он собирается подарить своим близким, о своих детских мечтах и отношении к Рождеству и другим праздникам.

Мы также сообщали, что ранее Осадчая и Горбунов растрогали снимками сыночка Ивана.

Кстати, Катя Осадчая показала, как отдыхает в Стамбуле с Лесей Никитюк.

Лав-стори Кати Осадчей и Юрия Горбунова (видео РБК-Украина)