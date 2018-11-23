"Два конька горбунка": Осадчая и Горбунов умилили снимками сыночка

Звездная пара поздравила всех родителей с праздником - Днем сына
Известный украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов вместе со своей супругой, популярной ведущей "Светской жизни", шоувумен Катей Осадчей, которы недавно обрадовали поклонников семейными фото, продолжили милую традицию и показали новые снимки своего ребенка. Горбунов в своем Instagram опубликовал кадр, на котором учит сына Ивана водить автомобиль.
Шоумен также поздравил всех родителей с Днем сына.
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
"Все у кого есть сын или их несколько, однозначно гордятся ими! С Днем сына, дорогие родители! Наш Иван уже помогает папе рулить!", - подписал Юрий снимок.
Скрин: instagram.com/gorbunovyuriy
Катя Осадчая также приобщилась к поздравлениям и передала приветы поклонникам от сынишек Ильи и Ивана.
"Я не знаю, как быть мамой девочки, я не знаю как покупать куклы и плести косы, но разбираюсь во всех видах машинок и мальчишечьей моде от 0 до 16)) ребята - мамины защитники, ребята - будущий мамин тыл!", - отметила светская львица в Instagram.
Фото: instagram.com/kosadcha/
"Поздравляю всех родителей сыновей с праздником! Пусть все мальчишки растут здоровые и счастливые. Наши Илья и Ивасик также предшествуют всем привет", - добавила она.
Скрин: instagram.com/kosadcha/
Поклонники звездной пары не остались равнодушными к прекрасным снимкам и осыпали Юрия и Катю в комментариях теплыми пожеланиями, восхищенными эмоциями и даже пожелали им дочку:
"Спасибо! Взаимно! Тоже имею двух казаков!";
"Катя, вам просто необходима еще доча... я вам желаю.. еще и бантиков...";
"Поздравляю Вас и всех родителей, у кого есть сыновья!";
"Вам бы еще девочку к полной компании)) я думаю, что вы супер мама";
"Не важно, какого пола ребенок. Главное, чтобы она была счастлива и окружена любящими родителями";
"Ой, класс, я прослезилась. И пошла обнимать своего бандита"...
Скрин: instagram.com/kosadcha/
"2 конька горбунька";
"Однозначно горжусь обоими!";
"Папина гордость";
"Очень трогательное фото!";
"Вот это точно Горбунов Горбунович! Класс!";
"Так мило! С праздником!";
"Маленький "Горбунович" рулит! Счастья, радости и позитива!"...
Скрин: instagram.com/gorbunovyuriy
Ранее сообщалось, что недавно Катя Осадчая вызвала умиление и восторгу у поклонников, показав свою "улыбчивую" детскую фотографию.
Также мы писали о том, что в своей соцсети Катя Осадчая опубликовала серию совместных фотографий со своим мужем Юрием Горбуновым с Танцев со звездами 2018.
Напомним, что Осадчая и Горбунов показали своим поклонникам, как отпраздновали восемь месяцев своего сына.
Видео: РБК-Украина