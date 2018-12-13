"Шопинг и приключения": Катя Осадчая показала, как отдыхает в Стамбуле с Лесей Никитюк

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая Катя Осадчая снимает субботний выпуск "Светской жизни" в Стамбуле

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась атмосферным фото из самого сердца Турции – Стамбула. Туда она прилетела на съемки очередного выпуска "Светской жизни". Соответствующий снимок Осадчая опубликовала на своей instagram-страничке.

Катя Осадчая в Стамбуле (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя сообщила, что на ее "стамбульские приключения" можно будет посмотреть уже в эту субботу, 15 декабря.

"Наші стамбульські пригоди скоро у Світському житті! Вже цієї суботи, не пропустіть", – написала Осадчая в Instagram.

На фото Катя наслаждается солнцем и видом на утренний Стамбул. На ней надето ультрамодное красное платье-свитер с "крыльями" и широким черным поясом.

Катя Осадчая в Стамбуле (instagram.com/kosadcha/)

Отметим, что в Стамбул также прибыла телеведущая и шоу-вумен Леся Никитюк, которая отправилась на лечение и оздоровление в одну из турецких клиник. Никитюк предположительно станет героиней одного из сюжетов "Светской жизни". В инстаграм-сториз Осадчей видно, что она прогуливается по турецким рынкам с Никитюк.

"Стамбульский шопинг. Ковры - любовь моя", — забавно подписала короткое видео Осадчая (скриншот: instagram.com/kosadcha)

В комментариях фолловеры не только признались в любви к Стамбулу, но и раскритиковали совместную работу Кати Осадчей и Леси Никитюк.

"Стамбул – неймовірне місто, там стільки вражаючих поєднань. Релігії, їжі, архітектури, різних людей і любові. Чекаю виходу програми", – прокоментувала murashka_xl.

"В двух улицах от моего дома", – написала ksenia_m_v.

"Без Никитюк было бы гораздо лучше... а так, только смотрится нелепо на вашем фоне, Катя...", – раскритиковала alina_pawlowska.

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha/

Напомним, ранее телеведущая продемонстрировала своим подписчикам очередной модный тренд сезона осень-зима 2018-19 – леопардовый принт.

Также 7 декабря она приняла участие в съемках праздничных роликов телеканала "1+1", где появилась в эффектном наряде.

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