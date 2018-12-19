Оливье от Осадчей: Горбунов рассказал о новогодних семейных традициях

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (пресс-служба 1+1)

Новогодние праздники ведущие проведут вместе в семейном кругу

Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов в феврале 2017 года стали родителями - у них родился сынок Иван. Тогда же звезды признались, что они пара и уже официально женаты, что весьма порадовало их многочисленных поклонников.

Накануне праздников Юрий Горбунов рассказал RBC-LITE о планах на Новый год, праздничных традициях их семьи, а также, что он собирается подарить своим близким, о своих детских мечтах и отношении к Рождеству и другим праздникам.

Юрой, как собираетесь праздновать Новый год, Рождество, где, с кем?

В Новогоднюю ночь мы с Катей будем работать в Stereoplazа, а уже новогодние праздники проведем вместе в семейном кругу. Сейчас такой объем работы, что я пока не знаю, мы останемся в Киеве, или, возможно, куда-то поедем.

А какие в вашей семье есть новогодние семейные традиции?

Во-первых, Катя обязательно делает оливье. Во-вторых, мы всегда вместе наряжаем елку. Это наша принципиальная позиция, не кто-то один, у кого есть время, а вместе. И обязательно кладем подарки под елку. Никаких особых традиций у нас нет, потому что наша семья еще молодая, поэтому мы еще не обросли какими-то оригинальными традициями.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А какие подарки дарите жене, сыну, родителям? И чего сами желаете?

Для сына лучший подарок - машинки. И это очень хорошо, поскольку я тоже был мальчиком, который играл машинками, то я точно знаю, какие нужно покупать. Главное, чтобы они соответствовали его возрасту. К сладкому мы его еще не приучили, он еще маленький, чтобы просить конфеты, но Иван очень любит мандарины. А вот Кате хочется сделать сюрприз, но в то же время ожидаемый сюрприз, поэтому буду ждать каких-то намеков, чего бы она хотела.

А чего ждете от Кати, друзей, родителей? Чего бы вы хотели, чтобы они вам подарили?

Конкретно я еще не определился, но думаю, что буду просить Святого Николая принести новый мобильный (смеется – прим.ред.).

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий, когда вы были ребенком, о чем мечтали? Что хотели найти под елкой или под подушкой в День Святого Николая?

У меня все детство связано со Святым Николаем. Судя по тому, сколько Николай всегда мне приносил подарков, я был вежливым мальчиком. Потому что он мне дарил и что-то на лето, и на зиму, и санки, клюшки, и много конфет. Самым большим подарком были лыжи, которые соответственно не влезли под подушку, а были под кроватью. Родители нам с братом Александром некоторое время клали подарки не под подушку, а под кровать, потому что один раз мы с братом проснулись утром вимазаними в шоколаде, с одной стороны, это было весело, а с другой, было жалко, что столько шоколада пришлось выбросить.

А с чем у вас ассоциируется Новый год и Рождество?

Знаете, когда закончились новогодние праздники, хочется, чтобы уже закончилась и зима. Потому что, как я считаю, люди не столько ждут Нового года, сколько предновогоднюю суету. Рождество – это праздник более духовный. Как мне кажется, предпраздничные дни самые важные, потому что они всегда связаны с предчувствием какой-то сказки, предвкушением приятного, в конце концов выходными днями. И судя из всего этого года, будет много снега на новогодние праздники. А еще в этом году наш Иван так подрос, что его можно на санках катать. Так что это будет еще одна забава, слава Богу снег выпал, будем весело проводить время с ребенком во дворе.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А вообще любите Новый год, Рождество? Или больше любите Пасху, день рождения или другие праздники?

Я бы так сильно не разделял Новый год, Пасха, Рождество, дни рождения. Это в любом случае праздник, который объединяет вместе всю семью, друзей. Все стараются в этот день не работать, быть вместе. На Пасху пойти в церковь и освятить паску, на Рождество поесть кутью. Все эти праздники важны и в нашей жизни имеют большое значение.

Напомним, Катя Осадчая поразила роскошным вечерним платьем в праздничном ролике.

Мы также сообщали, что ранее Осадчая и Горбунов растрогали снимками сыночка Ивана.

Кстати, Николай Тищенко проговорился о новогоднем подарке для жены.

Звездная пара Осадчая-Горбунов (видео: РБК-Украина)