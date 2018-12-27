"Зимові радощі": Осадча та Горбунов повеселилися на ковзанці

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (прес-служба 1+1)

Зіркова пара весело провела час

Відома пара українських телеведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили згадати дитинство і зарядитися святковим настроєм і вирушили на каток. Знімками з сімейної вилазки ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для зимових забав Осадча вибрала широкі джинси, синю шапку і червоний пуховик. На одному з фото Катя і Юрій мило тримаються за руки.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Телезірка також поділилася, що в дитинстві намагалася займатися фігурним катанням.

"Зимові радості! У п'ять років мене батьки віддали на фігурне катання, але фігуристки з мене не вийшло – таких високих чемпіонок не буває. Але я непогано навчилася кататися на ковзанах і це вміння зі мною залишилося на все життя. P. S. Ковзани хокейні, оскільки мого розміру не знайшлося", – підписала знімки Катя.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники зазначили в коментарях до публікації, що вони дуже красива пара, а також похвалили образ Осадчій.

"Круті і гарні!", "Молодчинки, так тримати. люблю вас", "Красуня", "О, як я вас розумію, була нещодавно на ковзанці, дали хокейні ковзани, тому що 41 жіночого не знайшлося", "Які ви класні!", "Ви суперррр))", "Катя! Ві і в хокейних гарно виглядаєте", "Катюша, у Вас промениста посмішка!", "Катя прекрасна в багатьох образах!! навіть в таких штанях)))", "Дуже красива пара", - пишуть фолловери.

Скріншот комментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розповів RBC-LITE про плани на Новий рік, святкових традиціях їх сім'ї, а також, що він збирається подарувати своїм близьким, про свої дитячі мрії і ставленні до Різдва та інших свят.

Ми також повідомляли, що раніше Осадча та Горбунов зворушили знімками синочка Івана.

До речі, Катя Осадча показала, як відпочиває в Стамбулі з Лесею Нікітюк.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)