Все как в жизни: Горбунов позабавил веселым фото с Осадчей "вниз головой"

Юрий Горбунов и Катя Осадчая - стильная и веселая парочка, которой весело вместе как дома, так и на работе или во время светских мероприятий. На днях даже папа телеведущей признался, что очень любит зятя, ведь тот необычайно душевный и прекрасно относится к его дочери. Не успела звездная семья отработать на "Вечере премьер", как вновь совершили совместный выход.

Юра и Катя посетили мероприятие в одном из брендовых магазинов в Киеве и шоумен поделился на своей страничке в Instagram забавным снимком с женой. Они позируют, сидя на диванчике в обнимку, а комната будто бы перевернулась вверх тормашками - явно задействована специальная фотоиллюзия.

"Догори дригом - все як в житті!!" - с юмором прокомментировал Горбунов.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что артисты запечатлены в эффектных и стильных нарядах - шоумен выбрал классический темно-синий костюм, Катя же была в необычном полупрозрачном платье из черного кружева и ботильонах.

В разделе сториз своего аккаунта ведущая также выложила несколько кадров с мероприятия.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили креативное фото веселой парочки и оставили теплые отзывы.

ви класні

Фото суперррррр

Охохох

Любите друг друга,живите счастливо!

Супер, молодцы

Якi ви гарнl i кумеднi

супер ведучі

Катюша делается всё краше и интересней!!! И Юра тоже! Ваш союз пошел вам на пользу! Вот что делает любовь!!!

Красавцы

Как-будто на коньках едете!

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком. Ведущий решил провести выходной день вместе с 2-летним Ваней.