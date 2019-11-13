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Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.11.2019 - 13:58
Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Вся семья в сборе - родители, а также муж Кати Осадчей Юрий Горбунов

Катя Осадчая продолжает получать море комплиментов и восторженных отзывов по поводу прошедшего вчера, 12 ноября, концерта “Вечер премьер с Катей Осадчей”. Напомним, событие прошло в столичном “Дворце Украина”. На одной сцене телеведущая собрала звездных гостей, среди которых были Настя Каменских, Потап, Джамала, Оля Полякова и многие другие. Кстати, Оля Полякова примерила один из самых пикантных нарядов вечера, выступая на сцене в боди и сетчатых колготках!

Ведущая и хозяйка вечера Катя Осадчая также поспешила показать свой эффектный образ. Ведущая программы “Світське життя” блистала перед камерами в ярком вечернем платье в пол с высоким разрезом до середины бедра. Платье обильно украшено блестками. Более того, оно также также украшено необычной черной вставкой из крупных воланов. Талию подчеркивает серебряный пояс. На ножках - черные босоножки на шпильке. Из аксессуаров - неизменная шляпка. При этом края шляпки украшены искусственными бриллиантиками.

Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии

Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Поддержать свою дочку пришли также родители Осадчей - отец Александр Владимирович и мама Анна Павловна. Конечно же, звездную супругу поддерживал и Юрий Горбунов.

Отец именитой телеведущей позировал перед камерами в синем клетчатом жакете, светло-голубой рубашке и джинсах. А вот мама выбрала белую рубашку в черный горошек и черные широкие брюки.

Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии

Катя Осадчая с родителями Александром и Анной (фото: tsn.ua)

Также программа “Світське життя” поделилась фотографиями, на который Осадчая позирует с гостями звездного вечера.

Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии

Катя Осадчая и Наталья Могилевская (фото: instagram.com/svitsketv)

Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии

С Тиной Кароль (фото: instagram.com/svitsketv)

Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии

С Потапом (фото: instagram.com/svitsketv)

Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии

Павел Зибров и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком. Ведущий решил провести выходной день вместе с 2-летним Ваней.

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