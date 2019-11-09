Как же это мило: Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком

Юрий Горбунов решил провести выходной день вместе с сыном
Известный телеведущий Юрий Горбунов, который недавно летал в Одессу вместе с Лилией Ребрик, поделился с поклонниками новой фотографией со своего активного отдыха с сыном. Семейный снимок счастливый отец опубликовал на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что Горбунов является примерным семьянином, который все свое свободное время старается проводить вместе со совей женой Катей Осадчей и сыном.
На фото Горбунов управляет велосипедом, а на заднем детском сидении находится его двухлетний сын Иван.
Горбунов показал прогулку на велосипеде с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Два голоса! Взрослый и Детский", - подписал фотографию телеведущий.
Пользователи сети также прокомментировали фото Горбунова.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк на съемках телевизионной программы "Хто проти блондинок". Горбунов показал фотографии, на которых он в пижаме и халате позирует с длинноногой Никитюк. При этом на одном фото он держит телеведущую за ногу.
Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов поразили стилем и элегантностью в Вене. Осадчая надела красивое платье, а Горбунов - черный смокинг.