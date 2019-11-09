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Как же это мило: Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.11.2019 - 22:18
Как же это мило: Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком
Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрий Горбунов решил провести выходной день вместе с сыном

Известный телеведущий Юрий Горбунов, который недавно летал в Одессу вместе с Лилией Ребрик, поделился с поклонниками новой фотографией со своего активного отдыха с сыном. Семейный снимок счастливый отец опубликовал на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Горбунов является примерным семьянином, который все свое свободное время старается проводить вместе со совей женой Катей Осадчей и сыном.

На фото Горбунов управляет велосипедом, а на заднем детском сидении находится его двухлетний сын Иван.

Как же это мило: Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком

Горбунов показал прогулку на велосипеде с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Два голоса! Взрослый и Детский", - подписал фотографию телеведущий.

Пользователи сети также прокомментировали фото Горбунова.

  • Фото супер;
  • Как мило;
  • Классные;
  • Два путешественника;
  • Купите ему велик, пусть сам уже учиться кататься;
  • Очень красиво;
  • Юра, вы отец с большой буквы.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Горбунов в халате повеселился с Лесей Никитюк на съемках телевизионной программы "Хто проти блондинок". Горбунов показал фотографии, на которых он в пижаме и халате позирует с длинноногой Никитюк. При этом на одном фото он держит телеведущую за ногу.

Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов поразили стилем и элегантностью в Вене. Осадчая надела красивое платье, а Горбунов - черный смокинг.

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