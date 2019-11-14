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"Необычайно душевный": папа Кати Осадчей разоткровенничался о зяте и внуках

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.11.2019 - 10:59
"Необычайно душевный": папа Кати Осадчей разоткровенничался о зяте и внуках
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Родители телеведущей пришли поддержать ее на "Вечере премьер"

На днях популярная украинская телеведущая Катя Осадчая собрала звездных гостей на ярком концерте - она устроила "Вечер премьер" во “Дворце Украина”. Она блистала в ярком вечернем платье в пол с высоким разрезом до середины бедра, украшенным блестками. Редкий светский выход совершили и родители Осадчей - отец Александр Владимирович и мама Анна Павловна, которые пришли поддержать звездную дочь. Папа теледивы разоткровенничался с ТСН.uа о своем зяте Юрии Горбунове, а также рассказал о внуках.

Александр Осадчий признался, что избранник дочери ему очень нравится, и пояснил, что тот очень душевный и любит его дочь.

"Сейчас объясню почему. Во-первых он необыкновенный актер. Когда я смотрел на него в спектакле, основанном на пьесе Антона Чехова "Предложение", я был потрясен его безупречной игрой. Это что касается профессии. Что касается черт характера – Юрий волшебный и необычайно душевный. Впрочем, самое главное, что он хорошо относится к Кате. Юра очень уважает свою жену. Это для меня самое важное, потому что невозможно измерить материальным настоящие отношения", – высказался тесть Юрия Горбунова.

&quot;Необычайно душевный&quot;: папа Кати Осадчей разоткровенничался о зяте и внуках

Катя Осадчая с родителями Александром и Анной (фото: tsn.ua)

Он также добавил, что безгранично радуется любви пары и с нетерпением ждет возможности провести время со всей семьей.

Рассказал мужчина и о своих внуках - напомним, что у Кати Осадчей есть старший сын Илья от первого брака, а с Горбуновым они воспитывают двухлетнего Ивана.

Александр рассекретил предпочтения мальчишек - оказывается, Илья хочет уехать учиться в Америку.

"Илья у нас англоман, учит все школьные предметы на английском. Парень очень целеустремленный, ибо изучать англоязычную программу не так легко. В дальнейшем внук планирует поехать учиться в США и получить образование программиста. И не потому, что это просто Америка, а потому, что именно там - источник всех компьютерных наук", – заметил дедушка.

&quot;Необычайно душевный&quot;: папа Кати Осадчей разоткровенничался о зяте и внуках

Фото: Катя Осадчая с сыном Ильей (instagram.com/kosadcha)

Кроме того, Александр Осадчий отметил, что ему нравится, что Илья, изучая науки, не забывает о спорте и активно им занимается.

А вот младший Иван просто обожает автомобили, поведал довольный дедушка.

"Иван обожает машины. Кажется, он целую вечность может протирать колеса и сидеть за рулем. Сразу видно, что он автоман. А как будет дальше - покажет время", – отметил мужчина.

&quot;Необычайно душевный&quot;: папа Кати Осадчей разоткровенничался о зяте и внуках

Фото: Юрий Горбунов с сыном Иваном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком. Ведущий решил провести выходной день вместе с 2-летним Ваней.

Молодые и элегантные родители Кати Осадчей пришли поддержать ее на важном событии Как же это мило: Юрий Горбунов показал активную прогулку с сыночком
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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