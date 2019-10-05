Жарко! Сексапильная Тина Кароль соблазнила стройными ножками на страстном фото

Тина Кароль без стеснения демонстрировать чувственность, женственность и неприкрытую сексуальность – на ее страничке в instagram появляется все больше жарких фото в пикантных образах и откровенных нарядах. Поклонники удивляются, насколько гармонично певица віглядит в новом амплуа, а она в свою очередь, признается, что ей "хочется расцвести". На свежем снимке она показала настоящую страсть в вечернем туалете от Yves Saint Laurent – одного из своих любимых брендов.

Тина опубликовала снимок с закулисья шестого прямого эфира шоу Танцы со звездами 2019. Тогда она появилась перед зрителями в роскошном вечернем наряде черно цвета с открытыми плечами и вырезом до бедра. Платье подчеркнуло пышную грудь поп-дивы, позволило оценить ее стройные ножки и волнительные изгибы. Она дополнила соблазнительный лук босоножками на шпильке с тонкими ремешками.

Крупные голливудские локоны и яркий макияж лишь довершили роскошный образ звезды. Она продемонстрировала на камеру чувственную страсть, опустив глаза, слегка приоткрыв губы и приняв соблазнительную позу.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники моментально отреагировали на сексапильную красотку на фото и осыпали ее щедрыми комплиментами. Не удержалась даже MARUV, которая предпочла ограничится восхищенными смайлами.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тина, сведешь с ума

Шик

Як мені подобається цей образ Тіни! Ця зачіска, сукня! Просто неперевершена

Жарко

Этот образ Вам очень идет!

Так сексуально і гарно!

Огонь

Просто супер, блин, хочу такие ножки

Вы Супер

Дуже спокуслива

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала точеную фигуру в розовом платье-мини.