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"Секси": Тина Кароль пленила стройными ногами и пышным бюстом в откровенном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.09.2019 - 09:47
"Секси": Тина Кароль пленила стройными ногами и пышным бюстом в откровенном платье
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка примерила образ сексуальной киллерши в эфире Танцев со звездами

В воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019, по результатам которого проект покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская. Темой выпуска был "Вечер кинофильмов", поэтому участники, судьи и даже ведущие примерили образы известных киногероев. Так, Тина Кароль и Юрий Горбунов, которые ведут шоу, предстали в образах наемных убийц мистера и миссис Смит.

Образ Тины просто-таки свел с ума всех зрителей - звезда вышла на танцевальный паркет в облегающем черном платье с глубоким декольте и разрезом от бедра. Подобный наряд выгодно подчеркнул соблазнительные изгибы фигуры певицы, а также ее пышный бюст и стройные ноги.

&quot;Секси&quot;: Тина Кароль пленила стройными ногами и пышным бюстом в откровенном платье

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Завершали эффектный лук уложенные пышными локонами волосы, крупные блестящие серьги и босоножки на шпильке.

&quot;Секси&quot;: Тина Кароль пленила стройными ногами и пышным бюстом в откровенном платье

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео из гримерки, также несколько фото появились на ее фан-страничках.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Восхищенные подписчики осыпали Кароль комплиментами, назвав ее образ очень сексуальным и горячим.

&quot;Секси&quot;: Тина Кароль пленила стройными ногами и пышным бюстом в откровенном платье&quot;Секси&quot;: Тина Кароль пленила стройными ногами и пышным бюстом в откровенном платье

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

  • Какая красивая
  • Шикарный образ
  • Вау!!!! Тина, это очень красиво! ОЧЕНЬ
  • Wow горячо
  • Красоткааа
  • У МЕНЯ ЧЕЛЮСТЬ УПАЛА, ПОДНИМИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  • стеснение пропало, градус повышен
  • Очень много секса
  • разрешите умереть))
  • Тина ты супер супер пупер секси
  • Тіна, ви неперевершенаааааа
  • Жарко
  • Кого хочешь заманить ?
  • ЛУЧШИЙ ОБРАЗ! ЛУЧШАЯ ТИНА!

&quot;Секси&quot;: Тина Кароль пленила стройными ногами и пышным бюстом в откровенном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото с пронзительным взглядом.

Ранее Тина Кароль восхитила кокетливым образом в розовом мини платье.

Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео) Такая счастливая! Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото
Новости Украины Тина КарольТанцы со звездамиобраз
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