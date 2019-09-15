"Хочется расцвести": кокетливая Тина Кароль сделала неожиданное признание

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица рассказала о закулисье Танцев со звездами 2019

Тина Кароль совмещает карьеру певицы с амплуа ведущей проекта Танцы со звездами 2019. Когда-то она уже стояла на сцене самого танцевального шоу страны ( в первом сезоне программы артистка впервые примерила на себя роль ведущей) и теперь вернулась вновь, чтобы из эфира в эфир блистать в роскошных нарядах и выпытывать секреты у участников и звездных судей! В программе "Светская жизнь" звезда призналась Кате Осадчей, что скучала по проекту.

Катю интересовало, ждала ли певица возвращения на главный паркет страны в качестве ведущей. "Очень хотелось. Смотрю на Юру и завидую", - заявила Тина.

Артистка рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в новом амплуа.

Фото: Тина Кароль и Юрий Горбунов (instagram.com/tina_karol)

"Самое сложное – концентрировать внимание на тексте. Прямой эфир открывает все недостатки каждого. Поверьте мне", - заверила артистка.

На каждый эфир Тина заказывает платья, в основном от украинских дизайнеров. Катя отметила, что певица прикладывает руку к созданию своих сценических образов и вносит коректив в их вид.

"Если ты сама себе не покроешь, то тебе никто ничего не подскажет – это все, как ты чувствуешь. Ты должна быть глэмори всегда или воссоздать лук, образ с красной дорожки", - считает певица.

Поп-дива рассказала о роскошном серебристом платье от украинского дизайнера Кати Сильченко, в котором появилась на первом прям эфире проекта Танцы со звездами 2019.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Есть прототип известного платья от Versace, и в этом вопросе ок, потому что это подходит Танцам со звездами - там роли. И ведущие – это тоже роли. Вы увидите шоу. Будет даже эфир любви, я надеюсь Дан Балан не придет", - кокетливо рассмеялась артистка.

Также Тина рассказала, что автором ее новой озорной песни "Вабити" является украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona. Примечательно, что композиция совсем не характерна для рэперши, да и для Тины это стало прекрасным эксперементом.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Я говорю всем своим: "Если я буду такой, это вас не испугает?" А они отвечают: "Нет, мы такое ждали!" Все хотят услышать "Пупсик", "Шиншилу" и т.д. Я была максимально игривой, это мое настроение. Это не потому, что я влюбилась или к кому-то отношусь кокетливо. Это действительное мое настроение. Хочется расцвести", - призналась звезда.

Видео: YouTube-канал "Светская жизнь"

Ранее Тина Кароль предстала перед поклонниками в топе и трусиках во время пляжной фотосесси в Лос-Анджелесе.