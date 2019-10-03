ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Бейонсе стайл": Тина Кароль показала ножки, которым позавидует любая модель

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.10.2019 - 13:54
"Бейонсе стайл": Тина Кароль показала ножки, которым позавидует любая модель
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль провела очередную съемку в США

Тина Кароль не перестает восхищать поклонников своим новым роскошным образом, в котором она появилась в новой осенней фотосессии. Украинская певица позирует в пикантном и ультракоротком мини-платье яркого розового цвета. Платье на бретельках демонстрирует во всей красе зону декольте исполнительницы. Кстати, фотосъемка прошла в США. Кароль эффектно прошлась по улицам ночного города с тысячами огней.

Теперь же Кароль решила очаровать фанатов еще более ярким фото и деталями съемки. На новом опубликованном фото в центре внимания - ножки певицы. Тина покоряет действительно модельной внешностью: стройная, красивые формы и длинные ножки. На снимке исполнительница очаровательно улыбается.

Как обычно, Тина никак не подписала новое фото. Только укзала имя фотографа - Alina Symonenko.

&quot;Бейонсе стайл&quot;: Тина Кароль показала ножки, которым позавидует любая модель

Стильная Тина Кароль в розовом платье (фото: instagram.com/tina_karol)

Зато поклонники певицы поспешили засыпать ее восторженными комментариями и комплиментами.

  • “Любимые ножки”
  • “Когда сомой себе нравятся свои ноги”
  • “Но вы ведь не только на ноги смотрите, да?”
  • “Багиня ты”
  • “Бейонсе стайл”
  • “Слишком огненная”
  • “Нифига се, я б поцеловал каждый см ваших ножек”
  • “Я ж говорила, что будет жарко”

&quot;Бейонсе стайл&quot;: Тина Кароль показала ножки, которым позавидует любая модель

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Также до этого Кароль уже показывала несколько фото с этой же съемки в США.

&quot;Бейонсе стайл&quot;: Тина Кароль показала ножки, которым позавидует любая модель

&quot;Бейонсе стайл&quot;: Тина Кароль показала ножки, которым позавидует любая модель

Стильная Тина Кароль в розовом платье (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль растрогала снимком с сыном Вениамином. Певица общается с мальчиком по видеосвязи.

С короткой стрижкой и без красной помады: вышел фильм "Бывшие" с Тиной Кароль "Невероятно красивая": Тина Кароль показала редкое фото мамы-именинницы
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь