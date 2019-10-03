"Бейонсе стайл": Тина Кароль показала ножки, которым позавидует любая модель

Кароль провела очередную съемку в США
Тина Кароль не перестает восхищать поклонников своим новым роскошным образом, в котором она появилась в новой осенней фотосессии. Украинская певица позирует в пикантном и ультракоротком мини-платье яркого розового цвета. Платье на бретельках демонстрирует во всей красе зону декольте исполнительницы. Кстати, фотосъемка прошла в США. Кароль эффектно прошлась по улицам ночного города с тысячами огней.
Теперь же Кароль решила очаровать фанатов еще более ярким фото и деталями съемки. На новом опубликованном фото в центре внимания - ножки певицы. Тина покоряет действительно модельной внешностью: стройная, красивые формы и длинные ножки. На снимке исполнительница очаровательно улыбается.
Как обычно, Тина никак не подписала новое фото. Только укзала имя фотографа - Alina Symonenko.
Стильная Тина Кароль в розовом платье (фото: instagram.com/tina_karol)
Зато поклонники певицы поспешили засыпать ее восторженными комментариями и комплиментами.
Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol
Также до этого Кароль уже показывала несколько фото с этой же съемки в США.
Стильная Тина Кароль в розовом платье (фото: instagram.com/tina_karol)
Ранее Тина Кароль растрогала снимком с сыном Вениамином. Певица общается с мальчиком по видеосвязи.