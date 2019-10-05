Жарко! Сексапільна Тіна Кароль спокусила стрункими ніжками на пристрасному фото

Тіна Кароль легко демонструє чуттєвість, жіночність і неприкриту сексуальність – на її сторінці в instagram з'являється все більше жарких фото в пікантних образах і відвертих вбраннях. Шанувальники дивуються, наскільки гармонійно співачка виглядає в новому амплуа, а вона в свою чергу, зізнається, що їй "хочеться розквітнути". На свіжому знімку вона показала справжню пристрасть у вечірньому туалеті від Yves Saint Laurent – одного зі своїх улюблених брендів.

Тіна опублікувала знімок з закулісся шостого прямого ефіру шоу Танці з зірками 2019. Тоді вона з'явилася перед глядачами в розкішному вечірньому вбранні чорно кольору з відкритими плечима і вирізом до стегна. Сукня підкреслила пишні груди поп-діви, дозволила оцінити її стрункі ніжки і хвилюючі вигини. Вона доповнила спокусливий лук босоніжками на шпильці з тонкими ремінцями.

Великі голлівудські локони і яскравий макіяж лише довершили розкішний образ зірки. Вона продемонструвала на камеру чуттєву пристрасть, опустивши очі, злегка відкривши губи і прийнявши звабливу позу.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники моментально відреагували на сексапільну красуню на фото і обсипали її щедрими компліментами. Не втрималася навіть MARUV, яка вважала за краще обмежиться захопленими смайлами.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна, зведеш з розуму

Шик

Як мені подобається цей образ Тіни! Ця зачіска, сукня! Просто неперевершена

Спекотно

Цей образ Вам дуже личить!

Так сексуально і красиво!

Вогонь

Просто супер, блін, хочу такі ніжки

Ви Супер

Дуже спокуслива

Скріншот коментарів

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