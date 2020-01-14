Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма "Віддана"

13 января в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера украинского фильма «Віддана».

Первыми ленту увидели: Юлия Санина и Валерий Бебко (The Hardkiss), "The Maneken", Лилия Пустовит, LAUD, Алексей Гладушевский, Ирина Данилевская, Виталина Ющенко, Олимпия Вайтмусташ, Ахтем Сейтаблаев, Ирма Витовская, Наталия Васько, Ирина Костюк, Сергей Созановский, Роман Луцкий, Тоня Ноябрева, Жан Грицфельдт, Кристина Сиволап, Марианна Янушевич, Алеся Романова, Надежда Матвеева, Александра Новикова, Кристина Бобкова, Соломия Витвицкая и многие другие.

О фильме «Віддана»

Віддана. Офіційний трейлер (прем’єра фільму 16.01.2020)

«Віддана» — историческая драма, снятая по мотивам романа «Феликс Австрия» украинской писательницы Софии Андрухович. Лента завораживает с первой секунды и переносит всех зрителей в 1868год. Во время пожара, доктор Ангер потерял жену, однако сумел спасти дочь Адель и Стефанию (дочь домашних рабочих). Он воспитывал девушек, как родных сестер, но через 25 лет границы между ними начинают стираться, а круговорот событий поглощает с головой...

Звездные гости на премьере фильма «Віддана» в Киеве

Юлия Санина (The Hardkiss)

"The Maneken" и Валерий Бебко (The Hardkiss)

Лилия Пустовит

LAUD

Олимпия Вайтмусташ

Жан Грицфельдт

Наталия Васько

Алексей Гладушевский

Ирина Данилевская

Ирма Витовская

Ахтем Сейтаблаев (на фото - слева)

Сергей Созановский и Ирина Костюк

Роман Луцкий

Роман Луцкий и Соломия Витвицкая

Наталия Васько и Марианна Янушевич

Алеся Романова

Александра Новикова (на фото - слева)

Гости премьеры

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега