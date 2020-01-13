Молодая мамочка: Энн Хэтэуэй сверкнула откровенным декольте в платье-богини от Versace

Энн Хэтэуэй (коллаж: РБК-Украина)

Энн в буквальном смысле блистала под вспышками фотокамер

Вчера, 12 января, в Голливуде состоялось очередное яркое мероприятие - ежегодная церемония Critics' Choice Awards. Как обычно, внимание СМИ было приковано к нарядам селебритис. Кроме того, светское мероприятие порадовало “возвращением в карьеру” некоторых звезды. Среди которых - 37-летняя актриса Энн Хэтэуэй. Отметим, что в конце ноября 2019 года Энн во второй раз стала мамой! При этом готовясь к рождению малыша актриса сделала небольшой перерыв как со съемками в фильмах, так и посещением различных мероприятий. Поэтому появление на Critics' Choice Awards стало первым выходом Хэтэуэй с рождением второго ребенка.

При этом кино-дива буквально затмила остальных гостей вечеринки своим в прямом смысле ярким выходом. Все же к первому за многое время выходу Энн подготовилась основательно.

Энн Хэтэуэй в платье Versace на красной дорожке Critics' Choice Awards (скриншоты: instagram.com/_persiancelebnews)

На красной дорожке звезда блистала в вечернем платье в пол от Versace, которое обильно декорировано золотыми пайетками. Платье с пышными рукавами имеет еще одну “изюминку” - очень глубокую и пикантную зону декольте. Наряд только подчеркивает отличные формы актрисы, которая выглядит просто головокружительно - даже после недавних родов.

Свой божественный образ красотка дополнила золотыми босоножками Alexandre Birman и клатчем в тон аутфиту.

Детали образа Энн (фото: .instagram.com/annehathaway)

Кстати, перед десятками фотографов актриса позировала вместе с супругом - актером и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман (скриншот: instagram.com/hello__ru)

Отметим, что официально пара расписалась в ноябре 2011 года. При этом для Энн это были не первые серьезные отношения. До этого она 4 года встречалась с итальянским бизнесменом Рафаэлло Фольери. Однако отношения с ним завершились громким криминальным скандалом. Выяснилось, что итальянский предприниматель был замешан в расхищении 50 млн долларов, которые миллиардер Рональд Беркл пожертвовал благотворительному фонду помощи католическим церквям. Актрисы была учредителем этого фонда. Даже личные дневники Хэтэуэй были приобщены к делу в качестве доказательства обвинения, однако самой актрисе обвинения не были предъявлены.

После расставания с итальянским делком Энн встретила Адама Шульмана. В марте 2016 года у них родился сын Джонатан Роузбэнкс. А в конце 2019 года Энн и Адам стали счастливыми родителями второго ребенка. Пока что пол и имя малыша держатся в секрете.

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