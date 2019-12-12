Слияние двух рек: Тина Кароль и Юлия Санина поразили чувственным дуэтом (видео)

Юлия Санина и Тина Кароль (фото: пресс-служба)

По словам Кароль и Саниной, это гимн сильным женщинам

Поп-дива Тина Кароль и рок-дива Юлия Санина записали совместный трек и выпустили клип к фильму "Віддана" Невероятная коллаборация поражает с первых нот: слияние двух разно полярных стилей и голосов в одно музыкальное полотно стало возможно благодаря совместной работе над официальным саундтреком к фильму "Віддана"

"Песня "Вільна" - это современная и очень крутая украинская музыка, которую хочется слушать. О выборе, вызове и пути каждой женщины, потому что все мы рождаемся свободными, но общество постепенно лишает нас такой привилегии. Трек актуален и созвучен тем темам, о которых сегодня мы все пытаемся говорить шепотом. Потому песня "Вільна" – своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестринства. И было важно исполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей – сильной, талантливой, поющей. "Вільна" точно не останется без внимания, потому что эта песня – настоящая бомба-ракета!" – поделилась впечатлениями Тина Кароль.

Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна (офіційний саундтрек фільму "Віддана")

Лидер группы THE HARDKISS Юлия Санина о своем дуэте с Тиной Кароль говорит так:

"Мы с Тиной год мечтали записать совместный трек, рассмотрели много вариантов песен, однако не было такой, которая бы подошла и мне, и ей. Что интересно, "Вільна" не похожа на творчество THE HARDKISS, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то иное, то, в чем мы соединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это – часть масштабного проекта. Когда выйдет фильм "Віддана" люди будут иметь дополнительный бэкграунд, который усилит песню, а песня, конечно, по-новому раскроет фильм. Я очень ценю, когда после концерта ко мне подходят и говорят, что наши песни помогли пережить какие-то сложные моменты жизни. Думаю, "Вільна" станет такой песней для многих. Это гимн современной, сильной женщины"

Оператором клипа на песню "Вільна" стал Юрий Король, оператор-постановщик многих украинских фильмов – "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Незламна", "Пульс" и других. Режиссером клипа и фильма "Віддана" выступила Кристина Сиволап.

"За визуальное решение клипа отвечала Кристина, что очень логично, учитывая, что кадры из фильма перемежаются в клипе с кадрами выступления Тины Кароль и Юлии Саниной, и между ними должна быть максимальная гармония. Что касается выбора исполнителей, изначально мы хотели, чтобы это была Тина. У нее невероятный вокал, а ее творчество тяготеет к лирико-романтическому направлению, так что именно Тина смогла бы передать необходимую драматическую нотку лучше других. Но когда она предложила дуэт с Юлией – мы сразу согласились. По своему образу, Юлия очень отличается от Тины, также в ней много харизмы и внутренней силы. А их необычная коллаборация может идеально подчеркнуть противоречивые отношения главных героинь фильма", – рассказала продюсер фильма Надежда Зайончковская.

Противоположные музыкальные стили, сценический имидж, даже характер исполнительниц песни "Вільна" рефреном повторяется в образах главных героинь "Відданої" – служанки Стефы и ее пани Адели. Судьбы двух женщин переплелись так тесно, как стволы деревьев – в неразрывной связи, которая не дает ни жить, ни дышать, ни остаться, ни уйти. Кто они друг другу – сестры, подруги, соперницы, или, все-таки, госпожа и служанка – смогут ответить зрители с 16 января 2020 года, когда фильм выйдет в широкий национальный кинопрокат.

Напомним, ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала о первом поцелуе с мужем на Рождество.