Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму "Віддана"

13 січня у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра українського фільму «Віддана».

Першими стрічку побачили: Юлія Саніна та Валерій Бебко (The Hardkiss), "The Maneken", Лілія Пустовіт, LAUD, Олексій Гладушевський, Ірина Данилевська, Віталіна Ющенко, Олімпія Вайтмусташ, Ахтем Сейтаблаєв, Ірма Вітовська, Наталія Васько, Ірина Костюк, Сергій Созановський, Роман Луцький, Тоня Ноябрьова, Жан Гріцфельдт, Христина Сиволап, Маріанна Янушевич, Олеся Романова, Надія Матвєєва, Олександра Новікова, Крістіна Бобкова, Соломія Вітвіцька та багато інших.

Про фільм «Віддана»

Віддана. Офіційний трейлер (прем'єр прем'єра фільму 16.01.2020)

«Віддана» — історична драма, знята за мотивами роману «Фелікс Австрія» української письменниці Софії Андрухович. Стрічка заворожує з першої секунди та переносить всіх глядачів у 1868 рік. Під час пожежі, лікар Ангер втратив дружину, проте зумів врятувати доньку Аделю та Стефанію (доньку хатніх робітників). Він виховував дівчат, як рідних сестер, але через 25 років кордони між ними починають стиратись, а вирій подій поглинає з головою…

Зіркові гості на прем'єрі фільму «Віддана» в Києві

Юлія Саніна (The Hardkiss)

"The Maneken" і Валерій Бебко (The Hardkiss)

Лілія Пустовіт

LAUD

Олімпія Вайтмусташ

Жан Грицфельдт

Наталія Васько

Олексій Гладушевський

Ірина Данилевська

Ірма Вітовська

Ахтем Сейтаблаєв (на фото - зліва)

Сергій Созановський і Ірина Костюк

Роман Луцький

Роман Луцький і Соломія Вітвіцька

Наталія Васько і Маріанна Янушевич

Олеся Романова

Олександра Новікова (на фото - зліва)

Гості прем'єри

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега