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Вот это декольте! Дженнифер Лопес восхитила пышными формами в роскошном платье от Elie Saab

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.01.2020 - 22:25
Вот это декольте! Дженнифер Лопес восхитила пышными формами в роскошном платье от Elie Saab
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Актриса получила новую награду

Дженнифер Лопес продолжает собирать награды и премии, а также демонстрировать свое роскошное тело. В этот раз она удостоилась звания «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Стриптизрши» от LA Film Critics Association. Радостную новость актриса сообщила поклонникам в своем микроблоге, заодно показав массу кадров с роскошного ивента. На фото она позиурет вместе с мэтрами индустрии – знаменитым испанским режиссером Педро Альмадоваром, а также американским режиссером Грегори Навой.

Вот это декольте! Дженнифер Лопес восхитила пышными формами в роскошном платье от Elie SaabВот это декольте! Дженнифер Лопес восхитила пышными формами в роскошном платье от Elie SaabДженнифер стала триумфатором вечера (фото: instagram.com/jlo)

«Потрясающая ночь с этими двумя легендами!!! Грегори Нава, я люблю тебя больше всяких слов... Ты не только подарил мне Селену, ты взял меня в мой самый первый фильм, и непоколебимая уверенность в меня всегда трогает мое сердце и всегда вдохновляет меня быть лучше каждый день!!! Педро Альмодовар, какая честь наконец встретиться с ним!! Его фильмы вдохновляли меня на протяжении многих лет! Большое спасибо за вашу удивительную работу и вашу артистическую душу», – написала растроганная звезда.

Вот это декольте! Дженнифер Лопес восхитила пышными формами в роскошном платье от Elie SaabПевица выглядела просто обворожительно (фото: instagram.com/jlo)

На вечер она надела длинное платье небесно-голубого оттенка от одного из своих любимых модельеров – Эли Сааба. Наряд с пышными рукавами-фонариками и откровенным декольте сделал Дженнифер просто обворожительной и подчеркнул ее тонкую талию и роскошную грудь. Дополнили образ украшения с драгоценными камнями. Завершали его «мокрая» укладка – волосы Лопес собрала в высокий пучок. А также макияж в голубых тонах.

Вот это декольте! Дженнифер Лопес восхитила пышными формами в роскошном платье от Elie SaabДженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Фолловеры звезды остались в восторге, написав любимой актрисе массу комплиментов. Возлюбленный певицы и актрисы Алекс Родригес сопровождал ее на церемонии. А после, гордый успехами будущей супруги, выложил себе в сториз несколько фото и видео с ней.

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