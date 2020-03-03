"Я мечтал": муж Ирины Билык назвал себя "обслуживающим персоналом" звезды

Народная артистка Украины Ирина Билык и ее муж Аслан Ахмадов готовятся к юбилейному туру певицы, который стартует с 6 апреля. В интервью программе «Зірковий шлях», которая выходит по будням в 9:30 на канале «Украина», Ирина Билык рассказала, почему ее бывший Дмитрий Коляденко не будет хореографом этого шоу и чем она удивит зрителей, а муж певицы раскрыл подробности их сотрудничества.

30 городов Украины, 2 месяца подготовки, 12-ти часовые репетиции, 16 человек на сцене и 22 номера в программе. В качестве режиссера-постановщика шоу Ирины Билык впервые выступит ее муж – Аслан Ахмадов.

«Я мечтал, что когда-то это произойдет. Она никогда ко мне не обращалась, а я никогда и не просил. Мне нравится быть обслуживающим персоналом такого большого артиста», – откровенно рассказал Аслан Ахмадов в эфире канала «Украина».

Аслан Ахмадов и Ирина Билык с сыном (фото: instagram.com/aslanahmadov)

По словам Аслана, изюминкой тура станут экраны, которые будут перевозить из одного города в другой. Именно на них будут оживать целые истории и создавать настоящую магию на сцене. Мужчина добавляет, что совместная работа с Ирой ему нравится, крупных конфликтов у них не было, а еще это прекрасный повод видеть жену чаще.

Сама же Билык призналась, что отказалась в райдере для этого тура от мясной нарезки и активно худеет, чтобы удивить всех зрителей непревзойденным видом и концертными нарядами.

«У меня будет новый балет. Впервые в моей жизни будут те костюмы, о которых я когда-то мечтала. И сколько у меня не было концертов, именно таких ценных костюмов еще не было», – поделилась Ирина Билык с журналистами программы «Зірковий шлях».

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кстати, неожиданной новостью стало то, что Дмитрий Коляденко не будет хореографом для шоу Билык, а о его вероятном участии в туре даже не знал сам муж Ирины...

«Я решила, что с Димой мы еще сделаем на 70! У меня еще будет несколько юбилеев, а в этот раз сделает молодой, красивый, талантливый Игорь Кулешов», – отметила певица.

Интересно, что будущая именинница уже готовится принимать поздравления в день рождения и имеет конкретные запросы на желаемые подарки.

«Мальчики и девочки, уже объявили, что это юбилейный бриллиантовый тур Ирины Билык. Поэтому только бриллианты, только бриллианты...» – намекнула певица в эфире канала «Украина».