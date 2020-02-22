Я повзрослела: Ирина Билык раскрыла секрет успешного гостевого брака

Фото: Ирина Билык с мужем Асланом Ахмадовым (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица заверила, что у них с мужем прекрасные отношения и они рады каждой встрече

Ирина Билык уже несколько лет замужем за азербайджанским хореографом и фотографом Асланом Ахмадовым, а в 2015 году пара стала родителями сына Табриза. При этом супруг 49-летней певицы живет в Москве и они видятся лишь время от времени. В интервью для программы "Зірковий шлях" артистка рассказала, как ей живется в этих отношениях и раскрыла секрет успешного гостевого брака.

Ирина отметила, что ее вполне устраивает такая семейная жизнь с Асланом, ведь каждая их встреча - будто первое свидание.

По словам Билык, у них с мужем всегда прекрасные отношения, однако даже если и бывают проблемы, она не хочет выносить сор из избы.

"Мы ходим в рестораны, проводим время в кино, театре. Сейчас я действительно повзрослела и некоторых вещей уже не хотела бы делать. Например, ссориться с мужем так, чтобы об этом знала вся страна. Даже если такое происходит, я уже об этом никогда не буду рассказывать и показывать эти выброшенные с балкона диваны", - призналась артистка.

Также звезда объяснила, почему обратилась за услугами суррогатного материнства, когда они с Асланом решили завести общих детей. На тот момент певице было 45 лет.

"Я должна была родить сама, но потом мне сделали операцию и сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что все-таки нужна своему народу и не буду рисковать. Я послушала врачей и не жалею, потому что у меня есть сыночек. И я знаю, что без него мне было бы трудно", - поделилась Ирина.

Фото: Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

А вот с отцом своего старшего сына Глеба Андреем Оверчуком она отношения не поддерживает.

"Именно с ним у меня нет никакой заинтересованности в общении, да и у него тоже в отношении меня. Он видится с сыном, меня это устраивает и я даже не спрашиваю, где он, что он. Я думаю, это была такая большая любовь, и когда все развалилось, мы просто, так сказать, сделали друг другу приятное - перестали интересоваться друг другом и стали жить спокойно", - рассказала Билык.

Фото: Ирина Билык с мужем Асланом (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, ранее Ирина Билык трепетно поздравила мужа Аслана Ахмадова с днем рождения.