"Я мріяв": чоловік Ірини Білик назвав себе "обслуговуючим персоналом" зірки

Народна артистка України Ірина Білик і її чоловік Аслан Ахмадов готуються до ювілейного туру співачки, який стартує з 6 квітня. В інтерв'ю програмі «Зірковий шлях», яка виходить у будні о 9:30 на каналі «Україна», Ірина Білик розповіла, чому її колишній Дмитро Коляденко не буде хореографом цього шоу та чим вона дивуватиме глядачів, а чоловік співачки розкрив подробиці їх співробітництва.

30 міст України, 2 місяці підготовки, 12-ти годинні репетиції, 16 людей на сцені та 22 номери у програмі. У ролі режисера-постановника шоу Ірини Білик вперше виступить її чоловік – Аслан Ахмадов.

«Я мріяв, що колись це станеться. Вона ніколи до мене не зверталась, а я ніколи й не просив. Мені подобається бути обслуговуючим персоналом такого великого артиста», – відверто розповів Аслан Ахмадов в ефірі каналу «Україна».

Аслан Ахмадов та Ірина Білик з сином (фото: instagram.com/aslanahmadov)

За словами Аслана, родзинкою туру стануть екрани, які перевозитимуть з одного міста в інше. Саме на них оживатимуть цілі історії та створюватимуть справжню магію на сцені. Чоловік додає, що спільна робота з Ірою йому подобається, великих конфліктів у них не було, а ще це прекрасний привід бачити дружину частіше.

Сама ж Білик зізналася, що відмовилась у райдері для цього туру від м’ясної нарізки та активно худне, аби здивувати усіх глядачів неперевершеним виглядом та концертними вбраннями.

«У мене буде новий балет. Вперше у моєму житті будуть ті костюми, про які я колись мріяла. І скільки я не мала концертів, саме таких коштовних костюмів у мене ще не було», – поділилась Ірина Білик з журналістами програми «Зірковий шлях».

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

До речі, несподіваною новиною стало те, що Дмитро Коляденко не буде хореографом для шоу Білик, а про його ймовірну участь у турі навіть не знав сам чоловік Ірини…

«Я вирішила, що з Дімою ми ще зробимо на 70! У мене ще буде декілька ювілеїв, а цього разу зробить молодий, гарний, талановитий Ігор Кулешов», – зазначила співачка.

Цікаво, що майбутня іменинниця вже готується приймати вітання на день народження і має конкретні запити на бажані подарунки.

«Хлопці та дівчата, вже оголосили, що це ювілейний діамантовий тур Ірини Білик. Тому тільки діаманти, тільки діаманти…» – натякнула співачка в ефірі каналу «Україна».