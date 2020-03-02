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Режиссер моей жизни: Ирина Билык растрогала сеть нежностью с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.03.2020 - 14:28
Режиссер моей жизни: Ирина Билык растрогала сеть нежностью с мужем
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица умилила поклонников семейной идиллией

Ирина Билык - не только успешная певица, а и счастливая жена и мать. Артистка замужем за азербайджанским хореографом и фотографом Асланом Ахмадовым, а в 2015 году пара стала родителями сына Табриза, который появился на свет с помощью суррогатной матери. Пара не живет вместе, поскольку супруг исполнительницы работает в Москве и лишь время от времени приезжает к семье в Киев. Однако, как рассказала Ирина в недавнем интервью, такой гостевой брак ее вполне устраивает и позволяет сохранить романтику в отношениях.

Кроме того, супруги иногда еще и работают вместе - так, сейчас Аслан стал режиссером юбилейного тура Билык по Украине. Так что пара сможет больше времени провести вместе и насладиться общением.

Певица поделилась своей радостью с поклонниками, опубликовав в Instagram нежное фото с мужем. Ирина и Аслан нежно прижались друг к другу, при этом артистка в забавной розовой шапке.

"Мой муж - режиссер моего нового Шоу!!
А я - его любимая Артистка!!
А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?" - прокомментировала очаровательный кадр звезда.

Режиссер моей жизни: Ирина Билык растрогала сеть нежностью с мужем

Фото: Ирина Билык и Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)

Пользователи сети умилились семейной идиллией звездной пары и оставили им много теплых отзывов и пожеланий.

  • Самые красивые и лучшие
  • Счастья Вам! Вы его заслужили...
  • А практически все любящие и любимые мужья являются и должны быть режиссёрами нашей жизни.
  • Классные,обожаю вас!
  • Ирочка, любви вам и взаимопонимания.. вы прекрасны
  • Классные!!! Люблю обоих! настоящие!!
  • Вы прекрасны
  • Желаю вам счастливого сценария на всю жизнь !!!!!
  • У Вас очень красивые глаза
  • Какой он смешной с усами и обаятельный
  • Ирина,вы прекрасны!!!и ваш муж!!!очень красивенные!!
  • Это самое важное в жизни,найти своего режиссера!)
  • Я думаю так и должно быть!

Режиссер моей жизни: Ирина Билык растрогала сеть нежностью с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык поразила признанием о расставании со своим продюсером и гражданским мужем Юрием Никитиным.

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