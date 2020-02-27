Как собака в будке: Ирина Билык поразила признанием о расставании с Юрием Никитиным

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица прекратила сотрудничество с продюсером в 2014 году

Известная украинская певица Ирина Билык сейчас замужем за азербайджанским хореографом и фотографом Асланом Ахмадовым, с которым они воспитывают четырехлетнего сына Табриза. При этом ее супруг большую часть времени проводит в Москве, где у него работа, однако артистка уверяет, что ее такой гостевой брак вполне устраивает. А с 1990 по 1997 год исполнительница жила в гражданском браке с продюсером Юрием Никитиным. После расставания Юрий остался музыкальным продюсером звезды. Однако в 2014 году Билык заявила, что прекращает работу с ним. В программе ЖВЛ она откровенно рассказала о причинах такого решения.

Билык вспоминает, что они с Юрием были первопроходцами в украинском шоубизе, ведь с их легкой подачи в нашей стране впервые узнали, что такое райдер и клипмейкерство. Певица считает, что прежде всего между ней и продюсером были творчество и любовь.

"Я его пригласила в свою жизнь. Когда я открыла деврь, то сказала: "Заходи, будешь со мной работать". То, что мы делали - это была любовь в первую очередь. Мы любили друг друга, и нам весь мир был открыт", - поведала Ирина.

Однако в 2014 из дороги окончательно разошлись - по словам артистки, причиной такого решения стало то, что ей не хватало свободы. Исполнительницу не устраивало, что у нее было мало клипов и фотосессий.

"Я, наверное, выросла и подумала, что я не могу, как собака в будке. Я хочу быть везде. Не надо меня держать в одном месте... У меня было очень мало фотосессий, общения с прессой, мало клипов в последнее время, когда у меня был серьезный продюсер. Я решила, что сама я смогу гораздо больше", – сказала Билык.

Фото: Ирина Билык и Юрий Никитин (stb.ua)

Также звезда добавила, что пока конкуренции на сцене не чувствует и считает себя артисткой первого эшелона.

Напомним, ранее Ирина Билык трепетно поздравила мужа Аслана Ахмадова с днем рождения.

"Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы....я влюбилась в тебя снова... Таких, как ты нет и не будет!!" - призналась артистка.