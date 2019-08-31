"Я не худая": Леся Никитюк в бикини взволновала сеть аппетитными формами

Леся Никитюк вместе с родителями и родственниками отдыхает в турецком Бодруме, наслаждаясь морем, солнцем и вкусной едой. При этом телеведущая не забывает делиться с поклонниками красочными моментами своего отпуска и показывать, какие наряды она "выгуливает" на курорте. К слову, нередко знаменитость выбирает простые и удобные летние луки и даже не пользуется косметикой.

На новом фото в своем Instagram Леся решила побаловать подписчиков снимком в бикини. Харизматичная ведущая позирует в цветастом купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках, присев на ограждение. По лучезарной улыбке видно, что артистка очень довольна своим отдыхом.

"Мой рай", - прокомментировала пикантный кадр артистка, причем на английском языке.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Еще одно фото она опубликовала в разделе сториз.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры тут же засыпали Никитюк комплиментами, восхищаясь ее фигурой. Впрочем, сама звезда несколько самокритична к своим формам.

"Лесь, что бы такое съесть, чтоб похудеть и стать, как ты?" — спросили у нее в комментариях.

"Я не худая", — ответила Леся и добавила много грустных смайликов.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети поспешили уверить девушку, что у нее просто-таки шикарная и очень стройная фигура.

Правильно ты идеальна!!!

Я бы с Вами поспорил. Вы очень красивая

Ох ти ж Леся файнезна стала

Красивая очень

Фігура неймовірна!! Харизматична, весела))) обожнюю!

Нормальна, така як треба!

Я думала це якась із дівчат Victoria Secret, а це ви! Круто!

Ты такая худенькая! Поправляйся давай!

Леська, ты абалденная

Русалонька!!!!

Ох Леська, чертовски хороша

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката. Ведущая позировала на балконе своего номера в Турции в эффектном зеленом мини-платье.

Ранее стройная Леся Никитюк в коротких шортах показала, как расслабляется на пляже.