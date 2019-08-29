Конфетка: Леся Никитюк покорила естественной красотой на нежном фото

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая наслаждается расслабленным отдыхом в Турции

Леся Никитюк продолжает наслаждаться долгожданным отдыхом у моря - телеведущая отправилась на турецкий курорт Бодрум, где намерена максимально расслабиться после трудовых будней. При этом она не теряет своего фирменного чувства юмора и продолжает веселить поклонников - так, ведущая опубликовала забавное фото своей заметно изменившейся с помощью фоторедактора фигуры в купальнике, на котором ее тут же сравнили с Ким Кардашьян. Теперь же она решила показать, как же на самом деле выглядит в отпуске.

Леся поделилась нежным фото, на котором запечатлена с влажными распущенными волосами и без косметики. Теледива позировала в джинсовых шортах и черной футболке с надписью Queen, а также сумочкой на поясе. Она мило и даже немного застенчиво улыбается на камеру.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры тут же принялись восхищаться естественной красотой телеведущей, называя Никитюк конфеткой и красоткой.

Леська наша крутезна

Гарненька на фото, справжня

СОЛНЫШКО,МИЛАЯ ,ХОРОШЕНЬКАЯ!!! ПРЕЛЕСТЬ

Отлично выглядишь! Умничка!

Естественная,какая и должна быть девушка

Леся ты классная с юмором а он не у каждого есть

ЛЕСЬ ты ПРЕЛЕСТЬ!

ЗІрка яка сяє добром та позитивом

Бозе какая девочка

Леся - цукерочка

Тебе идут скромные фотки продолжай в том же духе

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, длинноногая Леся Никитюк в микрошортах показала релакс на пляже в Турции и порадовалась, что можно отдохнуть от работы.

Ранее Леся Никитюк показала роскошный отдых в Турции на двухэтажной вилле с личным помощником.