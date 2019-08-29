Конфетка: Леся Никитюк покорила естественной красотой на нежном фото

Ведущая наслаждается расслабленным отдыхом в Турции
Леся Никитюк продолжает наслаждаться долгожданным отдыхом у моря - телеведущая отправилась на турецкий курорт Бодрум, где намерена максимально расслабиться после трудовых будней. При этом она не теряет своего фирменного чувства юмора и продолжает веселить поклонников - так, ведущая опубликовала забавное фото своей заметно изменившейся с помощью фоторедактора фигуры в купальнике, на котором ее тут же сравнили с Ким Кардашьян. Теперь же она решила показать, как же на самом деле выглядит в отпуске.
Леся поделилась нежным фото, на котором запечатлена с влажными распущенными волосами и без косметики. Теледива позировала в джинсовых шортах и черной футболке с надписью Queen, а также сумочкой на поясе. Она мило и даже немного застенчиво улыбается на камеру.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры тут же принялись восхищаться естественной красотой телеведущей, называя Никитюк конфеткой и красоткой.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, длинноногая Леся Никитюк в микрошортах показала релакс на пляже в Турции и порадовалась, что можно отдохнуть от работы.
Ранее Леся Никитюк показала роскошный отдых в Турции на двухэтажной вилле с личным помощником.