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"Втяни живот!" Длинноногая Леся Никитюк в микрошортах показала релакс на пляже

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.08.2019 - 15:32
"Втяни живот!" Длинноногая Леся Никитюк в микрошортах показала релакс на пляже
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая сообщила, что целую неделю намерена беззаботно отдыхать

Леся Никитюк после насыщенного рабочего лета решила отдохнуть и восстановить силы на известном турецком курорте – в Боруме. В этот раз телеведущая решила не ограничиваться традиционными пляжными фото в купальнике, а показала больше – она опубликовала забавое фото изменившейся фигуры в бикини и существенного "округлившихся" бедер. Поклонники тут же сравнили звезду с Ким Кардаьян и сделали немало комплиентов ее чувству юмора. Теперь же теледива решила побаловать их фото в топе и миниатюрных джинсовых шортах.

Леди Ле позировала в шезлонге на пляже. На ней – яркий оранжевый топ без бретелей, джинсовые короткие шорты с трендовым текстильным поясом и солнечные очки.

В руках Леся держит коктейль с трубочками, а рядом с ней стоит модная оригинальная плетенная сумочка. Кстати, на этот аксессуар обратили внимание многие подписчики знаменитости.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"До сих пор не верится, что ближайшую неделю мне никто не скажет:
-Леся иди в кадр
-Стань на точку
-Втяни живот", - разоткровенничалась звезда.

Поклонники заеверили Леди Ле, что никакого выдающегося живота у нее нет и в помине, зато она – обладательница стройных формм и ног завидной длинны.

  • Фигурка пушка
  • Сумка класнюча! А Леся - АГОНЬ!
  • Леся і так знає,що гарно виглядає
  • Фоточка, а на ней красоточка!
  • Ножки!
  • Леся, живот не втягивай,отдыхай и наслаждайся!
  • Сумочка огонь!
  • Лесюня, ти красуня!
  • Раскошная обаятельная красивая Девушка! Леся всегда на позитиве!

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала роскошный отдых в Турции на двухэтажной вилле с личным помощником.

Также Леся Никитюк в полосатом купальнике похвасталась фото из бассейна.

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Новости Украины Леся Никитюк
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