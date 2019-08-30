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В дерзком мини с экстремальным декольте: Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.08.2019 - 09:54
В дерзком мини с экстремальным декольте: Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая восхитила пикантным нрядом

Леся Никитюк наслаждается семейным отдыхом в Бодруме, куда приехала с родителями и родственниками. Телеведущая рассказала, что поселилась на роскошной вилле и даже имеет собственного помощника – вип-отдых звезды проходит на ура, о чем она ежедневно сообщает своим поклонникам в Instagram. Не обходится и без традиционных "образов дня" - Леди Ле то и дело меняет наряды, котрые лишь подчеркивают достоинства ее стройной фигуры. Так, на смену коротким шортам и топу пришло кокетливое изумрудное мини-платье.

Леся позировала на фоне заката, стоя босиком на балконе с колонами. За ее спиной можно рассмотреть бассейн, пальмы, холмистые зеленые ландшафты и бескрайние морские пейзажи.

Отдельного внимания заслуживает наряд теледивы, который выгодно подчеркнул ее достоинства. Короткое платье нефритового оттенка с оригинально оформленным подолом, широкими рукавами и откровенным вырезом на груди позволило сделать акцент на зоне декольте и бесконечных ногах звезды.

В дерзком мини с экстремальным декольте: Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Быстро лайкаем турецкий закат, а то мне на ужин", - пояснила Леся, приведя весомый аргумент.

Поклонников телеведущей заинтересовала не столько красота пейзажей, сколько внешний вид самой звезды.

  • Платье суперское!
  • Красуня
  • Умничка, красотка
  • Плаття просто огонь
  • Лесюня, Ви шикарні!
  • Супер платье на шикарной фигуре!
  • Так вот с кого сделали куклу Барби!
  • Ну, нельзя быть красивой такой
  • Леся, ты оооочень крутая. Топ девчуля!
  • Леся что ты, и закат супер!
  • Краса неймовірна!

Скриншот комментариев

Леди Ле не удержалась и показала в сториз еще больше кадров в пикантном наряде Она позировала в разных ракурсах, демонстрируя вечерний образ в деталях.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее стройная Леся Никитюк в коротких шортах показала, как расслабляется на пляже.

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Новости Украины Леся Никитюк
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