"Я не худа": Леся Нікітюк в бікіні схвилювала мережу апетитними формами

Леся Нікітюк разом з батьками та родичами відпочиває в турецькому Бодрумі, насолоджуючись морем, сонцем і смачною їжею. При цьому телеведуча не забуває ділитися з шанувальниками барвистими моментами своєї відпустки і показувати, які вбрання вона "вигулює" на курорті. До речі, нерідко знаменитість вибирає прості і зручні літні луки і навіть не користується косметикою.

На новому фото в своєму Instagram Леся вирішила побалувати ппідписників знімком в бікіні. Харизматична ведуча позує в квітчастому купальнику, солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах, присівши на огорожу. З променистої усмішки видно, що артистка дуже задоволена своїм відпочинком.

"Мій рай", - прокоментувала пікантний кадр артистка, причому англійською мовою.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ще одне фото вона опублікувала в розділі сториз.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери тут же засипали Нікітюк компліментами, захоплюючись її фігурою. Втім, сама зірка дещо самокритична до своїх форм.

"Лесь, що б таке з'їсти, щоб схуднути і стати, як ти?" — запитали у неї в коментарях.

"Я не худа", — відповіла Леся і додала багато сумних смайликів.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі поспішили запевнити дівчину, що у неї просто-таки шикарна і дуже струнка фігура.

Правильно ти ідеальна!!!

Я б з Вами посперечався. Ви дуже гарна

Ох ти ж Леся файнезна стала

дуже Красива

Фігура неймовірна!! Харизматична, весела))) обожнюю!

Нормальна, така як треба!

Я думала це якась із дівчат Victoria Secret, а це ві! Круто!

Ти така худенька! Видужуй давай!

Леська, ти абалденная

Русалонька!!!!

Ох Леська, з біса гарна

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк засвітила груди на тлі заходу. Ведуча позувала на балконі свого номера в Туреччині в ефектній зеленій міні-сукні.

Раніше струнка Леся Нікітюк в коротких шортах показала, як розслабляється на пляжі.