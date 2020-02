Выступления участников шоу Голос страны-10 бьют рекорды просмотров и признаны лучшими среди вокалистов TheVoice в мире

Индира Едильбаева (фото: 1+1)

Следующий эфир шоу Голос страны 10 состоится 9 февраля

Юбилейный сезон главного вокального шоу Голос страны-10 на «1+1» продолжает поражать результатами. Участники третьего эпизода Виталий Окс и Индира Едильбаева собрали более 1 млн просмотров на официальной странице вокального шоу на YouTube, а Ерлан Байбазаров и Лида Ли попали в список лучших выступлений среди адаптации формата шоу TheVoice в мире

Эпизоды слепых прослушиваний десятого сезона Голоса страны удерживают высокий интерес аудитории и приобретают общественный резонанс. За считанные дни выступления участников получают миллионные просмотры на официальной странице проекта в YouTube и попадают на вкладку Тренды.

Сильные голоса и подготовку участников Голоса страны высоко оценили также владельцы формата вокального шоу TheVoice. Так, выступления Ерлана Байбазарова и Лиды Ли, со второго эпизода программы, попали в перечень самых ярких выступлений 2020 году на официальной странице TheVoice на YouTube среди адаптаций шоу в мире.

BEST performances of JANUARY 2020 in The Voice

Среди лидеров третьего выпуска программы один из самых молодых участников юбилейного сезона - 16-летний Виталий Окс из Львова. Парень пришел на шоу, чтобы вдохновить тех, кто до сих пор переживает такое явление, как буллинг. На слепых прослушиваниях он исполнил лирическую песню Billie Ealish - «Lovely» и развернул три судейских кресла. Меньше чем за два дня выступление Виталия собрало более 1,2 млн просмотров и попал на вкладку Тренды на YouTube.

Виталий Окс — "Lovely" — выбор вслепую — Голос страны 10 сезон

Поразила зрителей и 28-летняя Индира Едильбаева из Алматы (Казахстан). Девушка преодолела тысячи километров, чтобы осуществить свою мечту: спеть на украинской сцене и стать известной певицей. Кроме того, она стремится стать опорой для своей мамы, которая несмотря на материальные трудности, пыталась обеспечить дочери счастливое детство. На сцене Голоса страны Индира эмоционально исполнила песню группы The Hardkiss - «Мелодия» и развернули все четыре судейских кресла. Ее выступление на YouTube уже собрало более 1,4 млн просмотров.

Индира Едильбаева — "Мелодія"

Замыкает тройку лидеров иностранный студент из Китая Сюй ЧуаньЮн. Парень приехал в Украину, чтобы изучить язык и перенять опыт лучших. За проектом Голос країни он наблюдал еще, будучи дома - смотрел эпизоды в сети Интернет. Сюй увлекается украинскими песнями, которые ему по мелодичности напоминают родные китайские. На слепых прослушиваниях он перепел хит группы Океан Эльзы «Не твоя война» и развернул три красных кресла. Его выступление в сети YouTube уже собрало более 760 тыс просмотров. Кстати, Сюй получил больше всего положительных комментариев пользователей сети за искреннее исполнение песни и уважение к украинскому языку и культуре: «Невероятные эмоции после просмотра. Большое уважение к этому талантливому человеку, начиная с изучения украинского языка и продолжая выбором песни. Буду всем сердцем болеть»; «Очень талантливый парень, умный и искренний. Такой глубокий тембр. Больше всего понравился в этом выпуске».

Сюй ЧуаньЮн — "Не твоя війна"

Напомним, по результатам третьего дня слепых прослушиваний, в команду Дана Балана и ПТП с NK присоединились по три участника, а к командам MONATIKA и Тины Кароль добавились два. Кто сможет привести своих подопечных к победе в главном сражении эпохи - юбилейного сезона Голосу країни -10 узнаем в скором времени.

Смотрите Голос страны-10 каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».