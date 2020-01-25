Голос країни-10 второй выпуск: на сцену выйдет бэк-вокалистка MONATIKа - Лида Ли

MONATIK (фото: 1+1)

В воскресенье, 26 января, в 21.00 на телеканале «1+1» состоится втрой день слепых прослушивания шоу Голос країни-10.

Зрителей второго выпуска шоу Голос країни 10 ждет знакомство с 33-летним Сергеем Асафатовым, который исполнит легендарный хит группы «Бумбокс» - «Вахтерам». Мужчина воспитывался в детском доме и стремится стать известным певцом: «Много существует стереотипов, людям из детских домов труднее достичь чего-то в жизни. Поэтому я пришел на Голос країни, чтобы доказать на собственном примере, что все на самом деле возможно. Верьте в свои мечты и идите к своей цели, несмотря ни на что». Удастся ли Сергею развернуть тренерские кресла, зрители узнают уже в это воскресенье.

Также на сцену выйдет бэк-вокалистка MONATIK - Лида Ли, которая уже участвовала в Голосі країни-4, однако перед самыми прямыми эфирами проиграла Ане Корсун, которая сейчас стала востребованной звездой и известна миллионам зрителей как MARUV. Развернет ли Лида кресла наставников и узнает ли артист свою бэк-вокалистку, станет известно уже в воскресенье.

Дима Монатик и Тина Кароль (фото: 1+1)

За воплощением своей большой мечты приехал на шоу и 29-летний Ерлан Баибазаров из Алматы (Казахстан), который работает таксистом и при этом обладает мощным вокалом. Для слепых прослушиваний Мужчина выбрал песню Portugal the man «Feel it still». «Никогда не мог бы подумать, что я стану певцом. Как-то в караоке я спел песню, и все аплодировали мне так сильно. С того момента я понял, что хочу быть профессиональным вокалистом».

В десятом юбилейном сезоне на Голосі країни выступит и 52-летний украинец Александр Фесяк, который уже долгое время живет в Канаде и стал местной звездой. «Чтобы научить меня украинскому языку, родители пели мне песни. В пятнадцать лет я со своими украинскими друзьями создал группу «Дунай». Мы уже вместе поем 37 лет и объездили всю Канаду и Америку с гастролями. Я продолжаю дело Квитки Цисык, исполняя с группой украинские народные песни», - говорит вокалист. На проекте он споет песню «Червона рута» и мечтает развернуть тренерские кресла.

Тина Кароль и Дан Балан (фото: 1+1)

Напомним, премьерный выпуск Голосу країни вызвал общественный резонанс и стал лучшей программой недели на украинском ТВ по аудитории 18-54 50К +, а выступления участников в течение недели держатся в трендах на YouTube. Смотреть Голос країни на телеканале «1+1» можно online, зарегистрировавшись на сайте https://1plus1.video/ или в мобильном приложении 1plus1.video.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главной битве эпохи - юбилейного сезона Голосу країни-10 узнаем в скором времени.

Смотрите Голос країни 10 каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

Напомним, ранее Дан Балан не на шутку приревновал Тину Кароль к участнику шоу Голос країни-10.