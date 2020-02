Виступи учасників шоу Голос країни-10 б'ють рекорди переглядів і визнані кращими серед вокалістів TheVoice у світі

Індіра Едільбаєва (фото: 1+1)

Ювілейний сезон головного вокального шоу Голос країни («1+1») продовжує вражати результатами. Учасники третього епізоду Віталій Окс та Індіра Едільбаєва зібрали понад 1 млн переглядів на офіційній сторінці вокального шоу на YouTube, а Єрлан Байбазаров та Ліда Лі потрапили в список кращих виступів серед адаптації формату шоу TheVoice в світі.

Епізоди сліпих прослуховувань десятого сезону Голосу країни утримують високий інтерес аудиторії та набувають суспільного резонансу. За лічені дні виступи учасників отримують мільйонні перегляди на офіційній сторінці проекту на YouTube та потрапляють до вкладки Тренди.

Сильні голоси та підготовку учасників Голосу країни високо оцінили також власники формату вокального шоу TheVoice. Так, виступи Єрлана Байбазарова та Ліди Лі, з другого епізоду програми, потрапили до переліку найяскравіших виступів 2020 року на офіційній сторінці TheVoice на YouTube серед адаптацій шоу у світі.

BEST performances of JANUARY 2020 in The Voice

Серед лідерів третього випуску програми один з наймолодших учасників ювілейного сезону - 16-річний Віталій Окс зі Львова. Хлопець прийшов на шоу, аби надихнути тих, хто досі переживає таке явище, як булінг. На сліпих прослуховуваннях він виконав ліричну пісню Billie Ealish – «Lovely» та розвернув три суддівських крісла. Менше ніж за два дні виступ Віталія зібрав понад 1,2 млн переглядів та потрапив до вкладки Тренди на YouTube.

Віталій Окс — "Lovely" — вибір наосліп — Голос країни 10 сезон

Вразила глядачів і 28-річна Індіра Едільбаєва з Алмати (Казахстан). Дівчина подолала тисячі кілометрів, аби здійснити свою мрію: заспівати на українській сцені та стати відомою співачкою. Крім того, вона прагне стати опорою для своєї мами, яка не зважаючи на матеріальні труднощі, намагалася забезпечити доньці щасливе дитинство. На сцені Голосу країни Індіра емоційно виконала пісню гурту The Hardkiss – «Мелодія» та розвернули усі чотири суддівських крісла. Її виступ на YouTube вже зібрав понад 1,4 млн переглядів.

Індіра Едільбаєва — "Мелодія"

Замикає трійку лідерів іноземний студент з Китаю Сюй ЧуаньЮн. Хлопець приїхав до України аби вивчити мову та перейняти досвід найкращих. За проектом Голос країни він спостерігав ще будучи вдома – переглядав епізоди у мережі Інтернет. Сюй захоплюється українськими піснями, які йому за мелодійність нагадують рідні китайські. На сліпих прослуховуваннях він переспівав хіт гурту Океан Ельзи «Не твоя війна» та розвернув три червоних крісла. Його виступ у мережі YouTube вже зібрав понад 760 тисяч переглядів. До речі, Сюй отримав чи не найбільше схвальних коментарів від користувачів мережі за щире виконання пісні та повагу до української мови і культури: «Неймовірні емоції після перегляду. Велика шана цій талановитій людині, починаючи з вивчення української мови і продовжуючи вибором пісні. Буду всім серцем вболівати»; «Дуже талановитий хлопець, розумний і щирий. Такий глибокий тембр. Найбільше сподобався у цьому випуску».

Сюй ЧуаньЮн — "Не твоя війна"

Нагадаємо, за результатами третього дня сліпих прослуховувань, до команди Дана Балана та ПТП з NK долучилися по три учасника, а до команд MONATIKA та Тіни Кароль додались по два. Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.

