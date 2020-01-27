Настя Каменских пришла в восторг от выступления свого двойника на шоу Голос країни-10

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Голос страны-10 продолжает удерживать высокий интерес аудитории и укреплять показатели телесмотрения. По аудитории 18-54 50К + рейтинг программы составил 5.7%, а доля - 18.0%.

В это воскресенье, 26 января, на телеканале «1+1» вышел второй эпизод слепых прослушиваний десятого юбилейного сезона Голоса страны-10, который запомнился зрителям яркими участниками, среди которых были двойник NK, поющий таксист из Алматы и бэк-вокалистка MONATIKa. Борьба за участников обостряется, а между звездными тренерами уже создаются настоящие коалиции Дана Балана с Тиной Кароль против ПТП и NK.

Юбилейный сезон уже отметился сильными голосами и неординарными тембрами, за которые разгорелась нешуточная борьба между тренерами еще в первом выпуске программы. По результатам второго дня слепых прослушиваний, лидерами стали MONATIK и ПТП с NK, они завоевали в свои команды по три участника, команда Дана Балана пополнилась двумя участниками, а Тина Кароль забрала к себе только одного.

Одним из самых ярких участников второго эпизода стал Ерлан Баибазаров - 29-летний таксист из города Алматы. Однажды он спел в караоке песню и получил громкие аплодисменты всех присутствующих в зале, с того момента решил петь: "Никак не мог подумать, что я могу стать певцом. Я сделаю все, чтобы мной гордился мой сосед, моя улица и мой поселок, город и страна - республика Казахстан ". На сцене «Голоса страны» парень исполнил хит «Fill it Still», используя народный музыкальный инструмент и лупер. Тренеры до последнего были уверены, что на сцене поет дуэт. В результате Ерлан развернул три красных кресла, а особенно поражена Тина Кароль предложила всем тренерам спеть на сцене с участником. Вокальная импровизация получилась почти идеальной и сорвала аплодисменты в зале.

Единственным, кто не вернулся к парню стал Дан Балан, который настаивал на том, чтобы участник выбрал Тину Кароль. Несмотря на уговоры и советы звездного тренера, Ерлан присоединился к команде ПТП и NK и уже вместе со своими наставниками спел на сцене песню "У мамы".

Ерлан Баибазаров — “Feel It Still” — выбор вслепую — Голос страны 10 сезон

Поразил тренеров и выступление участницы Лиды Ли, наиболее не ожидал увидеть девушку на сцене MONATIK, ведь она поет у него на бэк-вокале. Шесть лет назад она уже приходила на вокальное шоу, и тогда накануне прямых эфиров проиграла Анне Корсун (Maruv). Артист даже не подозревал, что девушка решила заняться сольной карьерой и снова попробовать свои силы на вокальном шоу. Лида является соавтором песни "Добегы", которую в прошлом году представила вместе с Дмитрием во время его сольного концерта на НСК «Олимпийский». "После «Олимпийского» я поняла одно - самое главное, пожалуй, что может почувствовать артист - это когда он находит отклик в других сердцах. Для меня это был знак, что я готова». Сильным вокалом и необычным тембром девушка смогла обратить три судейских кресла, и в конце решила не изменять себе - пошла к MONATIKу. Тренер отметил: "Я сразу узнал твой вокал, я его узнаю среди миллионов, ведь мы очень часто выступаем на одной сцене. Я имею честь работать с тобой, и я по-хорошему удивлен". А Тина Кароль прокомментировала так выбор девушки: «Человек самоутвердилось в своем решении, в своей любви и преданности к тому, кто первым протянул руку помощи. И это очень важно».

Лида Ли — "Bang Bang"

Обратил четыре красных кресла 24-летний житель Краматорска - Марко Квитка. Парень бэк-вокалист Konstantina, одного из самых ярких финалистов в истории "Голоса страны": "Я выхожу на сцену «Голоса страны », чтобы развернуть кресла звездных тренеров и в будущем стать такой же звездой как они". На слепых прослушиваниях парень исполнил хит "World, hold on" и смог удивить всех наставников своей искренностью и профессиональным исполнением известного хита. Во время выступления тренеры подпевали и танцевали вместе с участником, а после завершения начали активно поощрять молодого исполнителя выбрать именно их команды. В результате Марк выбрал MONATIKа: "Если честно, я фанат всех артистов, которые сидят в креслах, но я думал над этим четыре года ... Лишь с четвертого раза я смог дойти до вас. И я очень хочу к Монатика ".

Марко Квитка — "World, hold on"

Запомнился зрителям выступление и самой юной участницы второго эпизода - 16-летней Карины Балашовой из города Днепр. Знакомые и друзья девушки утверждают, что она как две капли воды похожа на украинскую певицу и тренера проекта NK. Для девушки звезда является кумиром, о своем сходстве с ней говорит так: "Меня это очень радует и вдохновляет. Она является примером для украинских девушек и звезд, я думаю, каждый мечтала быть такой целенаправленной, трудолюбивым и настоящей женщиной. NK вывела украинскую музыку на совершенно новый мировой уровень. Поэтому я верю, что и я смогу ".

На слепые прослушивания девушка выбрала смелую песню "I like it", профессиональным исполнением которой невероятно поразила ПТП и NK. Тренеры высоко оценили ее вокальные способности и отметили, что выполнять речитативом песни всегда труднее, в частности NK сказала: «Как мне нравятся смелые люди, которые не боятся экспериментировать. Это так смело и так круто, не просто спеть, а зачитать рэп».

К Карине развернулись два кресла, среди которых были и кумиры юной участницы - ПТП и NK. Все тренеры сразу же отметили невероятную схожесть девушки с тренером проекта, а Дан Балан начал активно уговаривать участницу стать частью его команды. Несмотря на все уговоры, она все же предпочла своих кумиров. ПТП обрадовался выбору и пошутил: "Класс, главное вас теперь не спутать".

Карина Балашова — "I like it"

Традиционно на проект «Голос страны» приходят не только народные герои, но и известные звезды, которых знает и любит вся страна. На этот раз за воплощением своей мечты о большой сцене пришла звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Это третья попытка артистки принять участие в вокальном шоу. На слепых прослушиваниях она исполнила песню "Голубка", которую пела в сериале. К девушке повернулась Тина Кароль, и сама актриса от этого была невероятно счастливой.

Дарья Петрожицкая — "Голубка"

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главном сражении эпохи - юбилейного сезона Голоса страны-10 узнаем в скором времени.