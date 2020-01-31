Китаец на слепых прослушиваниях Голоса страны-10 эмоционально перепел хит Океана Эльзы "Не твоя война"

Сюй ЧуаньЮн (фото: 1+1)

Накануне выпуска Сюй ЧуаньЮн спел вживую в студии «Завтрака с 1+1» и рассказал, что изучает украинский язык уже на протяжении двух лет

Уже в воскресенье, 2 февраля, в 21.00 во время третьего эфира Голоса страны-10 на канале «1+1» на сцене вокального шоу зрители увидят 25-летнего участника из Китая - Сюй ЧуаньЮн. Он приехал в Украину, чтобы учиться вокалу у лучших. Уже на протяжении двух лет он живет и учится здесь – сейчас юноша является студентом Киевского университета музыки им.Р.М.Глиера. За проектом Голос страны парень следил давно, просматривал выпуски в сети Интернет еще дома, и мечтал спеть на украинской сцене. Для того, чтобы принять участие в проекте, он активно изучал украинский язык, и, по совету учителя по вокалу, на слепые прослушивания выбрал песню группы ОЭ «Не твоя война».

В студии «Завтрака» Сюй исполнил ее в прямом эфире и признался ведущим, что украинские песни очень похожи на родные ему китайские – такие же мелодичные и лирические: «Мне очень нравится творчество группы «Океан Эльзы», а еще украинские народные песни - я изучил уж их много. Мне бы хотелось однажды спеть на сцене Голоса страны еще и китайскую народную песню».

Сюй ЧуаньЮн (фото: 1+1)

На родине Сюй имел собственный музыкальный бэнд, в котором был солистом. Дома принимал участие в вокальных конкурсах и фестивалях. Но несмотря на это, участие в Голосе страны для него - выдающееся и особое событие, к которому парень готовился несколько лет. Он поражен опытом и профессионализмом тренеров вокального шоу и верит, что здесь его научат петь так, как нигде в мире. На вопрос ведущих, где планирует остаться парень после того, как завершит обучение, застенчивый Сюй ответил: «В этом году я получу диплом, но пока еще не знаю, где именно буду строить свою карьеру: в Украине или Китае. Время покажет».

После завершению эфира парень признался, что поехал так далеко за воплощением мечты, чтобы родители им гордились. В Китае в основном все семьи многодетные, и по традициям дети должны помогать и заботиться о родителях преклонного возраста. Сюй в семье единственный ребенок, а потому ответственность за будущее семьи только на нем. Он хочет, чтобы мама и папа гордились своим сыном, и весь мир увидел, что его выбор не был напрасным.

Удастся ли иностранному участнику покорить сцену главного вокального шоу страны, развернуть тренерские кресла и осуществить заветную мечту – узнаем уже в это воскресенье.

Полное интервью Сюй Чуань Юн

Напомним, юбилейный сезон уже отметился сильными голосами и неординарными тембрами, за которые разгорелась нешуточная борьба между тренерами еще в первом выпуске программы. После выхода в эфир второго эпизода, Голос страны продолжает удерживать высокий интерес аудитории и укреплять показатели телесмотрения. По аудитории 18-54 50К + рейтинг прошлой программы составил 5.7%, а доля - 18.0%. Видео мощных выступлений участников первых эпизодов за считанные собрали по миллиону просмотров на держатся в трендах YouTube.

По результатам второго дня слепых прослушиваний, лидерами стали MONATIK и ПТП с NK, они завоевали в свои команды по три участника, команда Дана Балана пополнилась двумя участниками, а Тина Кароль забрала к себе только одного.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главном сражении эпохи – юбилейном сезоне Голоса страны-10 узнаем в скором времени.

Напомним, ранее бэк-вокалистка MONATIKа Лида Ли рассказала о сотрудничестве с артистом. Девушка также выступила на шоу Голос страны-10.