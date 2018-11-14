"Время и Стекло" разозлили украинцев новым клипом

Видео: YouTube/Время и Стекло

Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустили клип на трек "Песня про лицо", релиз которой состоялся 9 ноября.

Ребята снялись в одном из одесских трамваев с блогером Андреем Немодруком.

Клип начинается с того, что Надя и Леша заходят в транспорт, где их снимает на телефон блогер, с которым они начинают ругаться. На фоне вздора разгорается вечеринка под свежий хит "Песня про лицо".

Скрин из видео

Однако даже самая драйвовая вечеринка не изменит первого впечатления. Пользователи вновь были разочарованы клипом.

"Пожалуй, первая песня ВиС за последние три года, которую не загружу в телефон. Хотя в клубах, думаю, такое будут крутить", - пишет один из фанатов.

"Серьезно? Не верю, что ваша группа скатилась до одной локации в клипе", - пишет еще одна огорченная девушка.

"До чего вы скатились! У меня такое впечатление, будто вам просто наплевать на то, что вы поете. Текст бессмысленный, только и махаетесь со стороны в сторону и "типа" поете! "Ебой" еще - ну да ладно... Но это!" - сказал другой пользоатель.

"Я так и не понял, про что они поют вообще", - отметил четвертый юзер.

Конечно были и те, кому клип зашел.

Скрин комментариев

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Видео: РБК-Украина