Надя Дорофеева в образе соблазнительного "кислотного диджея" покорила фанов

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева отметила, что ей в роли диджея "было клево"

Надя Дорофеева поразила своих поклонников очередным ультрастильным образом. Так, певица появилась во время презентации капсульной коллекции брендов Moschino и H&M, которая состоялась 6 ноября. Интересно, что Дорофеева пришла на модную вечеринку не просто в качестве звездной гости — солистка "Время и Стекло" выступила в роли Dj и отыграла свой авторский сет.

"Кислотный диджей DoDo", — так назвала себя Дорофеева.

"Было клево, спасибо!" — поделилась своими эмоциями исполнительница.

И все же больше всего внимание поклонников Дорофеевой привлек именно яркий образ певицы. На опубликованных снимках она позирует с открытым подтянутым животиком, в коротком топе, обильно декорированном искусственными бриллиантами, белых спортивных штанах и черной оверсайз-курточке бренда Moschino. Обувь — серебристые ботинки на длинной шпильке. Свой "R'n'B-стиль" Дорофеева дополнила массивным чокером из золотых букв и серьгами. А вот волосы заплела в тугие косички.

Dj DoDo — Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, до этого Дорофееву даже сравнили с "азиаткой" из-за ее молодежного наряда.

Поклонники певицы пришли в восторг от столь смелого образа своей любимицы. Многие отметили, что она "сама стильная певица украинского шоу-бизнеса".

"Этот образ — шикарний", — отмечается anastasiia_zui.

"Красивая прическа", — подчеркивает polinakim8.

"Ты самая клевая", — пишет n.kononenko7906.

"Надюш, ты просто DJ века", — восхищается unique_dorofeeva.

"Малышка на миллион", — пишет yuriykuzmichov.

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Роскошная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева опубликовала очень оригинальный блог со своим мужем Владимиром Дантесом. Вов время съемки Дорофеева решила устроить мужу проверку.

А вот что касается стиля певицы, обратите внимание на очень трендовый в новом модном сезоне образ — Дорофеева сверкнула в облегающем желтом платье с леопардовым принтом.

Надя Дорофеева: биография поп-певицы (видео: РБК-Украина)