"Время и Стекло" разозлили українців новим клипом

Відео: YouTube/Час і Скло

Популярна українська група "Время и Стекло" випустили кліп на трек "Песня про лицо", реліз якої відбувся 9 листопада.

Гурт знявся в одному з одеських трамваїв з блогером Андрієм Немодруком.

Кліп починається з того, що Надя і Льоша заходять в транспорт, де їх знімає на телефон блогер, з яким вони починають лаятися. На тлі дурниць розгорається вечірка під свіжий хіт "Песня про лицо".

Скрін з відео

Однак навіть сама драйвова вечірка не змінить першого враження. Користувачі знову були розчаровані кліпом.

"Мабуть, перша пісня Віс за останні три роки, яку не загружу в телефон. Хоча в клубах, думаю, таке будуть крутити", - пише один з фанатів.

"Серйозно? Не вірю, що ваша група скотилася до однієї локації в кліпі", - пише ще одна засмучена дівчина.

"До чого ви скотилися! У мене таке враження, ніби вам просто наплювати на те, що ви співаєте. Текст безглуздий, тільки і махаетесь з боку в бік і "типу" співаєте! "Ебой" ще - гаразд... Але це!" - сказав інший пользоатель.

"Я так і не зрозумів, про що вони співають взагалі", - зазначив четвертий юзер.

Звичайно, були і ті, кому кліп зайшов.

Скрін коментарів

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва в образі "кислотного діджея" шокувала своїх шанувальників.

До речі, співачка показала головні тренди прийдешнього сезону моди.

А ще недавно мама Наді Дорофєєвої дала інтерв'ю, в якому розповіла про свої стосунки з дочкою.

Відео: РБК-Україна