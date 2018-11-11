"Началась звездная болезнь": мама Дорофеевой рассказала об отношениях с дочерью

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Популярная украинская исполнительница Надежда Дорофеева, которая в составе группы "Время и Стекло" недавно выпустила lyric video "Песня про лицо" в стиле edm trap music, сделала трогательное признание в любви к своим родителям. Слова благодарности за ее успех она произнесла в интервью с Катей Осадчей, говорится в "Светской жизни".

"С детства каждый праздник, каждый концерт присутствовали мама и папа. Они меня возили по всем международным конкурсам, они мной очень занимались, правда. Мне кажется, именно потому я сейчас тут с тобой разговариваю, только благодаря моим родителям, которые действительно занимались только мной", — признается Дорофеева.

Мама Нади, Ольга Дорофеева, которая преподает в университете, очень гордится дочерью и иногда даже пользуется титулом мамы Нади Дорофеевой.

Надя и Ольга Дорофеева / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

"Сегодня мне Надя сказала: "Мама, мне нужно с тобой серьезно поговорить, у тебя началась звездная болезнь". Выходит какой-нибудь журнал, я прошу у Нади 20, нет 25, нет 30 штук себе. А она меня спрашивает, куда их. А я говорю, что везде хожу, от больницы до пенсионного фонда. Надю знают в Крыму, любят причем все, независимо от возраста. Я сначала журнал, а потом уже свою проблему", - рассказала Ольга Дорофеева.

Надя всегда экспериментирует со своим внешним видом, часто обнажает некоторые части тела. Однако мама не ругает дочь за некоторые варианты нарядов, а даже наоборот советует демонстрировать все что можно.

"У нас проблема. Я ей говорю, сколько можно одеваться, как монахиня, быстро все сняла с себя", - отметила мама певицы.

Артистка вспомнила, как впервые оголилась для фотосессии.

"Когда у нас была фотосессия (для журнала MAXIM - прим. ред), лет 7 назад у меня был очень серьезный эмоциональный стресс, потому что меня пригласили, и я понимала, что это для поп-певицы необходимая вещь, это как работа. Я звонила маме, и она сказала мне, что чего я стыжусь, что за комплексы у меня, я должна быть красивой. Маме вообще нравится, когда у меня что-то есть и когда я худею, она очень переживает и просит меня есть больше", - вспомнила Надя.

Также Ольга Дорофеева рассказала, какая она теща для мужа Нади Владимира Дантеса.

"Вот сегодня было такое. Я спросила у Вовы, что он будет делать, говорит, что в шкафу приберется, я захожу через 15 минут, а он лежит. Я говорю ему: "Вова, извини, что я мешаю твоей интенсивной уборке". Я ему и сказала, Вова, я для того и теща, чтобы ты меня хоть немного ненавидел, но он сказал: "Да что вы, я вас люблю, но я немного полежу". Говорю, лежи, все же я потом уберу", - призналась мама артистки.

Напомним, что фанаты раскритиковали новый хит "Время и Стекло".

Ранее Дорофеева-брюнетка удивила "мрачным" образом в стиле гранж.

Видео: (video.rbc.ua)