"Время и Стекло" представили новый качающий трек и lyric video

Видео: YouTube/Время и Стекло
Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустили lyric video "Песня про лицо" в стиле edm trap music – первый сингл из будущего альбома группы, выход которого запланирован на 2019 год. Аудиозапись нового трека они опубликовали на своем YouTube-канале.
Трек насыщен дерзкими битами в сочетании с мощными неординарными красками. Основной посыл песни – это найти свое лицо.
А вот и сам текст песни:
Эус Деус Double Trouble
Мчится красный, в нем два хулигана.
Одна длинноногая икона стиля.
А другой - икона музыки, в машине шпилит.
Время и Стекло, Время, Время и Стекло.
А в машине шпилит группа - Время и Стекло.
Главное, чтобы свое лицо ты нашел.
Когда бросят этот трек в ноги на танцпол.
А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.
Так, что...
Припев:
Каждый сам себе свое что-то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.
Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.
Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой всё!
***
Мама-ма-мастер, наколи мне масти.
Что бы все от зависти открыли свои пасти.
Коли тату кольщик, коло-колокольчик.
Все мои заценят этот звонкий прикольчик.
Я закрою партаки новым модным шмотом.
Руки в брюки, а на ноги джорданы в полете.
Virtual Reality VR VR
А у меня, с*ка, не маленький.
PR PR
А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.
Так, что...
Припев:
Каждый сам себе свое что то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.
Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.
Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!
Та-та-та-танцуй... ой...
Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.
Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!
Новый хит от группы вызвал восторженную реакцию в сети.
"Ой, все! Я залипла на этой песне", - написала одна из фанаток.
"В этом клипе как будто погрузился в компьютерную игру", - пишет другая.
"Новенький хит осени", - добавляет поклонница группы.
Скриншот комментариев из клипа (фото: YouTube/Время и Стекло)
В основном трек зашел поклонникам, но были и возмущенные новой песней фанаты. Многим не понравился мат в тексте.
"Единственное, что не нравится, что есть мат", - написала фанатка.
Напомним, ранее Надя Дорофеева порадовала поклонников новым образом, перекрасившись в брюнетку.
Также солистка группы "Время и Cтекло" устроила проверку мужу в своем DoDo Vlog.
Добавим, Надя Дорофеева снялась в романтической комедии "Я, Ты, Он, Она". Недавно вышел трейлер к этому фильму.
Видео: РБК-Украина