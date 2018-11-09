"Время и Стекло" представили новый качающий трек и lyric video

Видео: YouTube/Время и Стекло

Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустили lyric video "Песня про лицо" в стиле edm trap music – первый сингл из будущего альбома группы, выход которого запланирован на 2019 год. Аудиозапись нового трека они опубликовали на своем YouTube-канале.

Трек насыщен дерзкими битами в сочетании с мощными неординарными красками. Основной посыл песни – это найти свое лицо.

А вот и сам текст песни:

Эус Деус Double Trouble

Мчится красный, в нем два хулигана.

Одна длинноногая икона стиля.

А другой - икона музыки, в машине шпилит.

Время и Стекло, Время, Время и Стекло.

А в машине шпилит группа - Время и Стекло.

Главное, чтобы свое лицо ты нашел.

Когда бросят этот трек в ноги на танцпол.

А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что...

Припев:

Каждый сам себе свое что-то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой всё!

***

Мама-ма-мастер, наколи мне масти.

Что бы все от зависти открыли свои пасти.

Коли тату кольщик, коло-колокольчик.

Все мои заценят этот звонкий прикольчик.

Я закрою партаки новым модным шмотом.

Руки в брюки, а на ноги джорданы в полете.

Virtual Reality VR VR

А у меня, с*ка, не маленький.

PR PR

А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что...

Припев:

Каждый сам себе свое что то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!

Та-та-та-танцуй... ой...

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!

Новый хит от группы вызвал восторженную реакцию в сети.

"Ой, все! Я залипла на этой песне", - написала одна из фанаток.

"В этом клипе как будто погрузился в компьютерную игру", - пишет другая.

"Новенький хит осени", - добавляет поклонница группы.

Скриншот комментариев из клипа (фото: YouTube/Время и Стекло)

В основном трек зашел поклонникам, но были и возмущенные новой песней фанаты. Многим не понравился мат в тексте.

"Единственное, что не нравится, что есть мат", - написала фанатка.

Напомним, ранее Надя Дорофеева порадовала поклонников новым образом, перекрасившись в брюнетку.

Также солистка группы "Время и Cтекло" устроила проверку мужу в своем DoDo Vlog.

Добавим, Надя Дорофеева снялась в романтической комедии "Я, Ты, Он, Она". Недавно вышел трейлер к этому фильму.

Видео: РБК-Украина