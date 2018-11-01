"Девочка-весна": Надя Дорофеева в короткой мини-юбке показала стройные загорелые ножки

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица продемонстрировала главные тренды следующего модного сезона

Дорофеева продолжает покорять поклонниками ультрастильными и яркими fashion-образами со своей недавней фотосессии для журнала "Сosmopolitan".

Так, на новом снимке Дорофеева сверкнула своими длинными стройными ножками. Солистка "Время и Стекло" позирует в красной мини-юбке оригинального кроя, коротком бра-топе и весенней пуховой курточке желтого цвета. На ножках — остроконечные розовые туфли. Образ получился очень пестрый. Неудивительно, что в комментариях поклонники исполнительницы даже назвали ее "девочкой-весной".

К слову, о весенних трендах. Отметим, что в следующем модном сезоне весна-лето 2019 среди трендов особое внимание заслуживают как раз экстремально узкие бра-топы.

Более подробно читайте в нашем материале: Неприкрытая сексуальность в городских джунглях: 11 модных трендов сезона весна-лето 2019.

Яркая Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Дорофеева уже делилась результатами гламурной фотосессии. Певица соблазняла своих фанов облегающим платьем желтого цвета с леопардовым принтом. К слову, тогда вместе с Дорофеевой в кадре появился солист "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний).

Поклонники Дорофеевой поспешили прокомментировать ее "длинноногое" фото.

"Ножки — Супер", — пишет alekseiglushchenko8682.

"Дорофеева, красивая зараза", — отмечает dmitrii.bozhko.

"Красотка мирового рейтинга", — хвалит popovavaleria_2007.

"Надя, ти просто волшебница!" — восхищается karina_kostiv_2007.

"Вау-НОГИ! Супер!" — отмечает anna.kans.

"Просто шикарна", — пишет talibjanova_muxtasar.

Напомним, ранее Дорофеева показала свой образ к Хэллоуину 2018. Узнавайте больше здесь: Клеопатра, вампир и Белая королева: как украинские звезды отметили Хэллоуин 2018.

Надя Дорофеева: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)