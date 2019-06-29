Внучка Ротару восхитила соблазнительными изгибами и поделилась секретами стройности

Внучка легенды эстрады и Народной артистки Украины Софии Ротару, Соня Еводокиенко покоряет своей изысканной красотой и стройной фигурой. 18-летняя красавица выглядит всегда свежо и очаровательно, одевается стильно и элегантно, не боится экспериментов со стилем и восхищет идеальными стрит-стайл луками. Соня – личность многогранная. Она любит путешествовать, интересуется искусством, покоряет модельный бизнес и записывает треки, решив пойти по стопам известной бабушки. Девушка не упускает возможности разместить эффектные фото на страничке в Instagram. На новом черно-белом снимке она показала стройные формы и продемонстрировала гибкость и пластику.

Соня позирует в коротком топе, светлых джинсах-скинни и куртке. Одной рукой она держится о пол, а вторую вытянула вверх, приподнявшись на носочках и выгнув спину. "Поднимитесь так высоко, как только сможете, а затем поднимитесь еще немного выше", – поделилась она мотивирующей цитатой.

В сториз девушка ответила на вопросы подписчиков и рассказала о любимых блюдах и своих занятиях спортом.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Так, София просто обожает морепродукты, но она не откажется и от мороженного, пиццы и булочек. Также девушка предпочитает пить кофе с миндальным или кокосовым молоком. Юная модель занимается кроссфитом. "В NYC планирую продолжить занятия Dance + Sculp", – поделилась своими планами она.

Оказалось, что внучка Софии Ротару сейчас находится в Киеве. Она опубликовала пару коротких роликов, в которых позирует на фоне природы и улыбается.

Скриншот комментариев

Ранее внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко показала своего бойфренда. Пара проводит много времени вместе и любит путешествовать.

Кстати, Соня Евдокименко восхитила фигурой в оригинальном купальнике во время отдыха в Каннах.