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Очаровательная внучка Софии Ротару засветила бойфренда-красавца

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.06.2019 - 14:58
Очаровательная внучка Софии Ротару засветила бойфренда-красавца
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

На страничке молодого человека в соцсети немало фото Сони

Внучка легендарной Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко, поражает эффектной внешности и с удовольствием делиться в соцсетях результатами своих фотосетов, ведь девушка работает моделью, а также паралельно учиться в Лондоне и пробует свои силы в музыке. И если свои таланты юная красавица показывает миру, то ее личная жизнь остается загадкой. Во время недавнего уикенда в Каннах, внучка Ротару, правда, сделала исключение и засветила в Instagram романтическое фото в обнимку с импозантным и статным молодым человеком. Похоже, пара провела уикенд вместе. Но кто же этот загадочный бойфренд?

Девушка отметила на фото эфектного парня. Им оказался некий Марко Дюменил. Судя по его страничке в соцсети, молодой человек интересуется искусством и закончил престижное лондонское заведение European Business School.

Также Марко делится совместными фото с внучкой Ротару. Вот пара позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже, рассматривает экспонаты в одной из галерей Лондона.

Очаровательная внучка Софии Ротару засветила бойфренда-красавца

Фото: Соня Евдокименко и Марко Дюменил (instagram.com/iamsofiaeve)

Похоже, молодые люди проводят немало времени вместе и их объединяют общиее интеесы.

Очаровательная внучка Софии Ротару засветила бойфренда-красавца

Очаровательная внучка Софии Ротару засветила бойфренда-красавца

Очаровательная внучка Софии Ротару засветила бойфренда-красавца

Фото: Соня Евдокименко и Марко Дюменил (instagram.com/marcodumenil)

Кроме того, Марко также присутствовал на праздновании дня рождения Сони в мае. Тогда за одним столом собрались родные девушки – бабушка София Ротару, папа Руслан Едокименко и мама Светлана, а также старший брат Анатолий. Торжество прошло в лондонском заведении The Arts Club.

Очаровательная внучка Софии Ротару засветила бойфренда-красавца

Фото: Марк Дюменил с семьей Сони Евдокименко (instagram.com/rusevdokimenko)

Ранее Внучка Софии Ротару похвасталась идеальной фигурой в купальнике оригинального кроя. Пикантный наряд подчеркнул все достоинства девушки.

К слову, Соня Евдокименко  восхитила элегантным образом и показала длинные ножки. Она посетила галерею в Лондоне и полюбовалась работами архитектора и художника  Аниша Капура.

Напомним, что внучка Софии Ротару прогулялась по центральному парку в Лондоне и вызвала фурор образом в платье-вышиванке.

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Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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