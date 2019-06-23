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Внучка Софии Ротару в пикантном купальнике похвасталась идеальной фигурой

Lite » Мода 23.06.2019 - 14:07
Внучка Софии Ротару в пикантном купальнике похвасталась идеальной фигурой
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко позировала в бассейне

Внучка легенды эстрады Софии Ротару, Соня Евдокименко живет и получает образование в Лондоне. Девушка занимается модельным бизнесом, интересуется искусством и обожает путишествовать. Результатами своих красочных фотосетов и снимками из повседневной жизни девушка охотно делится с подписчиками в Instagram. Так, она отправилась отдыхать в Канны и опубликовала пикантное фото в оригинальном купальнике.

София позирует в бассейне. На ней – цветастый купальник от всемирно известного бренда Agent Provocateur необычного кроя, подчеркивающий идеальные изгибы ее стройной фигуры. Она надела солнечные очки-авиаторы и перебросила роскошные длинные волосы на одну сторону.

Юная красавица оперлась локтями о бортик и стоит в расслабленной позе. В комментарии к снимку девушка немного рассказала о месте, где она отдыхает.

Внучка Софии Ротару в пикантном купальнике похвасталась идеальной фигурой

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"Утро у бассейна. "Маленькая девочка" у меня за спиной - работа британского скульптора Линна Чедвика", - оставила она информативную подпись.

Фото моментально оценили подписчики Сони. Они не скупились на искренние комплименты для нее.

"Купальник супер, выглядишь превосходно!", "Очень красивый купальник, по фигуре", "Very beautiful". "Отличного отдыха!", "Хорошо отдохнуть!" - желали они.

Внучка Софии Ротару в пикантном купальнике похвасталась идеальной фигурой

Внучка Софии Ротару в пикантном купальнике похвасталась идеальной фигурой

Скриншот комментариев

Ранее София публиковала чувственные фото, на которых позирует в черном топе, а также в наряде с кокетливо оголенными плечами.

Внучка Софии Ротару в пикантном купальнике похвасталась идеальной фигурой

Внучка Софии Ротару в пикантном купальнике похвасталась идеальной фигурой

Внучка Софии Ротару в пикантном купальнике похвасталась идеальной фигурой

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что внучка Софии Ротару покорила лаконичным образом и продемонстрировала длинные ножки. Она побывала в лондонской галерее и восхитилась работами Аниша Капура.

К слову, София Евдокименко прогулялась по известному парку в Лондоне и показала снимок в платье-вышиванке от украинского дизайнера.

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Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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