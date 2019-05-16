Очаровательная внучка Ротару покорила роскошным декольте и длинными ногами

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

София Евдокименко посетила галерею в Лондоне

Внучка легендарной Софии Ротару, Соня Евдокименко, переняла у знаменитой бабушки лучшие черты – она растет сногсшибательной красавицей с множеством талантов. Девушка интересуется искусством, занимается творчеством, поет и выпускает треки, а также преуспела в модельном бизнесе и обладает безупречным вкусом и чувством стилем. Внешность Софии вызывает восхищение у окружающих, а также подписчиков юной красавицы в соцсетях. Так, внучка Ротару восхитила фото в лаконичном черном наряде, которое опубликовала в Instagram.

Недавно девушка побывала в Италии, куда приехала ради посещения Венецианского биеннале, где ее впечатлили фестивальные работы. О чем она сообщила подписчикам, опубликовав лучшие из них в фотоблоге. Соня вернулась в Лондон, где учится и живет, но решила продолжить традицию посещения художественных событий и выставок.

"Из Венеции в Лондон. Художественные приключения продолжаются ... Частный смотр новых картин и скульптур Аниша Капура", - написала она, позируя на фоне абстрактной картины знаменитого британско-индийский скульптора и художника.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка предпочла для посещения галереи укороченные брюки прямого кроя, бузу с внушительным декольте, черный пиджак и ботильоны в тон. Естественный макияж и распущенные волосы дополнили элегантный лук девушки.

"Сонечка, желаю тебе приятных впечатлений от просмотра этих картин. Ты молодец, что в свободное от учебы время посещаешь такие мероприятия. Удачи тебе и всего самого доброго", "Есть ли у этой картины название?", "Мощный арт", - присоединились к обсуждению работ художника фолловеры Софии.

Ранее София Евдокименко показала прогулку по парку в Лондоне и опубликовала снимок в платье-вышиванке от украинского бренда на фоне природы.

К слову, внучка Софии Ротару поразила пикантным фотосетом в Париже.