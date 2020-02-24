Владу повезло: Регина Тодоренко запечатлила интимный момент с мужем на камеру

Телеведущая не стесняется показывать все грани семейной жизни в соцсетях
После утомительных многочасовых перелетов с маленьким сыночком с Мальдив, о которых она рассказала одному известному изданию и поделилась лайфхаками, как занять малыша в самолете, чтобы он не капризничал, Регина Тодоренко решила показать умилительные кадры в объятиях мужа Влада Топалова.
Загорелая Регина нежно прильнула губами к щеке супруга и сделала селфи. Улыбчивый Влад был явно доволен такому порыву, учитывая длительную разлуку с любимой женщиной.
Стоит отметить довольно свежий и здоровый внешний вид исполнителя, учитывая, что не так давно он оказался на операционном столе, возможно так чудотворно на него подействовало возвращения жены и сыночка домой.
Подписчики так же отметили, что пара выглядит очень счастливой и излучает настоящую любовь, Владу очень повезло с такой невероятной девушкой рядом, а Регина может опереться на сильное и мужественное плечо супруга:
Стоит напомнить, что на океаническом побережье Регина Тодоренко зря времени не теряла и старалась сфотографироваться во всех возможных ракусах. Так ранее загорелая Регина Тодоренко продемонстрировала точеную фигуру в бикини на берегу океана.