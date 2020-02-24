Владу пощастило: Регіна Тодоренко засняла інтимний момент з чоловіком на камеру

Співачка не соромиться показувати всі грані сімейного життя в соцмережах
Після багатогодинних виснажливих перельотів з маленьким синочком з Мальдів, про які вона розповіла одному відомому виданню і поділилася лайфхаками, як зайняти малюка в літаку, щоб він не вередував, Регіна Тодоренко вирішила показати зворушливі кадри в обіймах чоловіка Влада Топалова.
Засмагла Регіна ніжно припала губами до щоки чоловіка і зробила селфі. Усміхнений Влад був явно задоволений таким поривом, враховуючи тривалу розлуку з коханою жінкою.
Варто відзначити досить свіжий і здоровий зовнішній вигляд виконавця, враховуючи, що не так давно він опинився на операційному столі, можливо так чудодійно на нього подіяло повернення дружини і синочка додому.
Підписники так само зазначили, що пара виглядає дуже щасливою і випромінює справжню любов, Владу дуже пощастило з такою неймовірною дівчиною поруч, а Регіна може спертися на сильне і мужнє плече чоловіка:
Варто нагадати, що на океанічному узбережжі Регіна Тодоренко даремно часу не гаяла і намагалася сфотографуватися у всіх можливих ракусах. Так раніше засмагла Регіна Тодоренко продемонструвала фігуру в бікіні на березі океану.