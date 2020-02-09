ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Где ваш муж? Тодоренко рассказала, почему отдыхает с сыном без Топалова

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.02.2020 - 12:04
Где ваш муж? Тодоренко рассказала, почему отдыхает с сыном без Топалова
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая вместе с маленьким Майклом расслабляется на Мальдивах

Регина Тодоренко устроила себе зимние каникулы на райских Мальдивских островах, куда улетела с годовалым сыном Майклом и мамой Ириной. Чуть позже к ним присоединилась и двоюродная сестра телеведущей, с которой они вместе занимаются йогой и релаксируют на берегу океана. При этом экс-звезда "Орла и Решки" получает немало вопросов от поклонников, почему же с ними нет ее мужа, Влада Топалова.

Регина решила дать подробный ответ на это в своем Instagram. Она опубликовала красочный снимок, на котором они с сыночком идут по пляжу спиной к камере. Ведущая запечатлена в темно-зеленом купальнике и с распущенными волосами, а малыш и вовсе голенький.

По словам знаменитости, Топалова нет с ними, поскольку ему нужно работать, однако при этом они оба стараются как можно больше времени проводить с ребенком и оба зарабатывают деньги в семейный бюджет.

"Вы спрашиваете, а почему @vladtopalovofficial с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом? Я хочу спросить у вас: «Почему наш папа с нами не отдыхает?» Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки - последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребёнком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства. Мне кажется, мало кто может похвастаться участием обоих родителей в жизни ребёнка! А потом мы бежим к психологу , жалуясь , что в 20 лет вышла замуж за мужчину, которому 45 (на самом деле стараясь устранить пробел отцовского внимания) или «мужики перевелись, вообще нормальных не осталось», а почему же так? Этих парней ведь тоже воспитывали ваши мамы, когда папа был на работе! И спустя какое-то время мы понимаем, что мужчина стал мягкотелым, а мы ведь хотим рыцаря в доспехах!" - поделилась своими мыслями на животрепещущую тему Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Она отметила, что они с Владом очень стараются найти баланс между работой и семьей.

"Поэтому я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям. «А кто же будет зарабатывать деньги?»- спросите вы. ОБА! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать , какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной! Мы с ВМ СТРЕМИМСЯ К ТАКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. Не всегда гладко, но плавно подбираемся к цели! А у вас в семье кто больше времени проводит с ребёнком?" - подытожила ведущая.

В комментариях многие подписчики соглашаются с Региной, а также умиляются очаровательному фото, называя их с сыном "голопопиками".

  • Браво! Правильные слова !! А вы прекрасные
  • Попа
  • Как Єва в раю
  • Жопики красивые
  • Регина, Вы умничка. Спасибо за рассуждения
  • Сладкая попка
  • Ой, какой кайф
  • Всё правильно, Региночка, вы такая классная семья. всех благ вам и море любви
  • Оооо,Регина,ты божественна. Михаил тоже ничего
  • Какой уже большой Регина
  • Потрясающая фотка!!!
  • Идеальная мужская попка!
  • Очень крутое фото!
  • Пупсики
  • Идеально сказано! Полностью согласна

Где ваш муж? Тодоренко рассказала, почему отдыхает с сыном без Топалова

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко с кокосом в руках позировала для "стандартного бесящего фото" с райских островов.

Одни эмоции: воодушевленная Тодоренко показала, чем занялась вечером на Мальдивах Моя крепость: Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном
Новости Украины отдыхРегина Тодоренкосын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь