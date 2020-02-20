Регина Тодоренко поделилась топ лайфхаков, как путешествовать с малышом в самолете

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая поделилась личным опытом авиаперелетов с сыночком

Регина Тодоренко недавно вернулась с сыном Майклом после отдыха на Мальдивах. Маме и малышу пришлось преодолеть нелегкий путь, который занял почти сутки, но мальчик держался стойко и прекрасно перенес авиапутешествие. Ведущая решила поделиться советами, как максимально облегчить перелет с ребенком и сделать его комфортные для малыша и его родителей.

В интервью журналу Viva! Она рассказала, к каким хитростям прибегает во время перелета с Майклом и поделилась ценными наблюдениями.

«Он очень неусидчивый мальчик и пока еще в силу возраста ему сложно долго находиться на одном месте», - рассказала звезда о маленьком сынишке.

Регина отмечает, что досуг малыша – это важный пункт во время длительного перелета. Особенно, если вы имеете дело с маленьким непоседой.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

«Для своего малыша я запаслась водными раскрасками с водным маркером, который не пачкает одежду, не пачкает пальчики, и в самолете ваш ребенок будет занят рисованием хотя бы на какое-то время. Все, что едет, пищит и играет можно взять с собой. И обязательно взять книжки!» - рекомендует она.

«Главное – подкачать спину, потому что я брала с собой 2 рюкзака самого необходимого. Очень важно давать ребенку возможность походить или побегать в самолете», - предупреждает ведущая.

По словам Тодоренко, чтобы занять малыша в самолете, важно предварительно закачать мультики на какой либо гаджет. Это может быть не только телефон или планшет, можно использовать и специальное устройство – cinemood.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

«В чем спать и как сделать место ребенку комфортным, конечно же, тоже безумно важно, особенно, если ваш перелет занимает больше 5 часов. Можно обложиться подушками, покрывалами, одеялами, но есть специальные девайсы для совсем маленьких – это коконы. И я советую брать с собой коконы или раскладную люльку», - отмечает она и предупреждает, такое приспособление могут выдать прямо в самолете, если посчасливится занять место на первом ряду.

Регина также рекомендует обратить внимание на «специальные надувные пуфики, которые ставятся между сиденьями, создавая одно маленькое спальное место».

«Самое необходимое при перелете с малышом – это, безусловно, подгузники и бутылочка водички. Я советую брать с собой в термос кипяток, потому что вода, которую дают на борту – она техническая», - предупредила ведущая.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Также на случай задержки рейса стоит запастись провиантом. Звездная мама советует брать с собой небольшой контейнер с овощами (например, сельдереем, морковкой, кукурузой) - всем тем, что любит ребенок. Можно положить в рюкзак пюре и баночное питание.

Кроме того, звезда советует продумать график перелета и учесть все пересадки и стыковки рейсов.

«Самое важное при путешествии с ребенком, особенно на дальние расстояния, – построить график перелетов так, чтобы они совпадали со сном ребенка… Наш малыш спит 2 раза в день, соответственно, при перелете на Мальдивы, стыковки рейсов у нас были как раз в то время, когда он либо просыпался, либо засыпал», - делится опытом молодая мама.

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